أشرف صبحي يفتتح نادى 6 أكتوبر برمانة في محافظة شمال سيناء

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مستهل زيارته الميدانية التى يقوم بها اليوم لمحافظة شمال سيناء، نادى 6 أكتوبر الرياضى برمانة بمنطقة بئر العبد برفقة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات الوزارة ومجلس إدارة النادى.

إقرأ أيضًا

نادي 6 اكتوبر يخدم ابناء شمال سيناء

يضم النادى مجموعة منوعة من البنية التحتية الرياضية منها ملعب خماسى و صالات أنشطة و مبنى اجتماعى وقاعة تنس طاولة، و صالة ألعاب قتالية، ومعرض بدوى، و صالة جيم، و يسعى لخدمة أبناء شمال سيناء من الأعضاء بتقديم كل الخدمات الشبابية والرياضية لهم فى ضوء التطور الكبير الذى تشهده المحافظة على مختلف الأوجه.

صبحي: اهتمام كبير بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بجميع محافظات مصر

أكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام البالغ بملف تطوير البنية التحتية بالمنشآت الشبابية و الرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية و منها المحافظات الحدودية، مشيراً إلى التطور الملموس الذى تشهده مراكز شباب و أندية شمال سيناء بمختلف مُدنها فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزير الرياضة: نادي 6 أكتوبر إضافة جديدة للمنشآت الرياضية بشمال سيناء

أوضح وزير الشباب والرياضة أن نادى 6 أكتوبر برمانة يمثل إضافة جديدة لرصيد المنشآت الرياضية بشمال سيناء، و يحقق العديد من تطلعاتهم من خدمات، مطالباً مجلس إدارة النادى بالعمل على تكثيف البرامج والأنشطة بالنادى، والمحافظة على ما وصلت إليه البنية التحتية الشبابية و الرياضية به من مستوى متطور.

و رافق وزير الشباب والرياضة خلال افتتاحه لنادى رمانه كل من اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، و بعض من رموز وقيادات القبائل العربية، و عدد من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ عن المحافظة، و مجموعة من قيادات الوزارة منهم الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، و الدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، و الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وايهاب حسن عبد الوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.