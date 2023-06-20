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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أشرف صبحي يفتتح نادى 6 أكتوبر برمانة في محافظة شمال سيناء

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مستهل زيارته الميدانية التى يقوم بها اليوم لمحافظة شمال سيناء، نادى 6 أكتوبر الرياضى برمانة بمنطقة بئر العبد برفقة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات الوزارة ومجلس إدارة النادى.

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نادي 6 اكتوبر يخدم ابناء شمال سيناء

 

يضم النادى مجموعة منوعة من البنية التحتية الرياضية منها ملعب خماسى و صالات أنشطة و مبنى اجتماعى وقاعة تنس طاولة، و صالة ألعاب قتالية، ومعرض بدوى، و صالة جيم، و يسعى لخدمة أبناء شمال سيناء من الأعضاء بتقديم كل الخدمات الشبابية والرياضية لهم فى ضوء التطور الكبير الذى تشهده المحافظة على مختلف الأوجه.

صبحي: اهتمام كبير بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بجميع محافظات مصر 

أكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام البالغ بملف تطوير البنية التحتية بالمنشآت الشبابية و الرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية و منها المحافظات الحدودية، مشيراً إلى التطور الملموس الذى تشهده مراكز شباب و أندية شمال سيناء بمختلف مُدنها فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزير الرياضة: نادي 6 أكتوبر إضافة جديدة للمنشآت الرياضية بشمال سيناء 

أوضح وزير الشباب والرياضة أن نادى 6 أكتوبر برمانة يمثل إضافة جديدة لرصيد المنشآت الرياضية بشمال سيناء، و يحقق العديد من تطلعاتهم من خدمات، مطالباً مجلس إدارة النادى بالعمل على تكثيف البرامج والأنشطة بالنادى، والمحافظة على ما وصلت إليه البنية التحتية الشبابية و الرياضية به  من مستوى متطور.

و رافق وزير الشباب والرياضة خلال افتتاحه لنادى رمانه كل من اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، و بعض من رموز وقيادات القبائل العربية، و عدد من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ عن المحافظة، و مجموعة من قيادات الوزارة منهم الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، و الدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، و الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وايهاب حسن عبد الوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

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