يعد الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، من الشعائر لدى المسلمين في جميع دول العالم، حيث يحرصون على القيام بذبح الأضحية وهي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، ولكن قبل الذبح هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها في الأضحية.

عيد الأضحى المبارك

ومع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك يهتم المسلمون بالشروط الواجب اتباعها في ذبح الأضاحي، والعمر المناسب للأضحية للذبح حيث يبدأ وقت الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق لعيد الأضحى.

شروط يجب توافرها في الأضحية

يجب أن تكون الأضحية من الأنعام، مثل الإبل أو البقر أو الغنم.

يجب أن تكمل الأبل خمس سنوات فأكثر بغية التضحية بها في العيد.

يشترط أن تكمل الأبقار سنتين فأكثر، كى تتمكن من الأضحية بها في العيد.

الضأن يجب أن تتم ستة أشهر وأن تدخل في الشهر السابع.

الماعز يجب أن تكمل سنة واحدة وتدخل في الثانية.

ألا تكون الأضحية مصابة بحمى أو أمراض جلدية أو طفيليات خارجية.

- لا يتم اختيار العرجاء أو المريضة أو العوراء أو العجفاء.

من يضحي بحيوان مأكول غير الأنعام، لم تصح أضحيته به.

رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب

وفي سياق آخر كشف الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن وقت ذبح الأضحية يدخل بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن المنذر وداود الظاهري والطبري، وهو المفتى به.

أفضل وقت لذبح الأضاحي

وأفضل وقت لذبح الأضحية: هو اليوم الأول وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة، فاليوم الأول أفضل منها فيما يليه؛ لأنها مسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنة، وهو العمل الصالح.