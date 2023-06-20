سامح نفسك

الثلاثاء 20/يونيو/2023 - 07:59 ص 6/20/2023 7:59:29 AM

لا يمكن تفادى الفشل إذا وقع لك، لذلك عليك أن تُسامح نفسك وتبدأ من جديد. ولعل من أهم أسباب الفشل عدم الاستفادة من عمل سابق فشلت فيه أومعرفتك للفشل فى ما تنوى القيام به. فإن النسيان هوالسبب الشائع فى الفشل. لذلك لا توبخ نفسك على إهمالها، فلا قيمة فى فعل ذلك، حاول أن تُحدد اسباب الفشل وابحث عن الحل لتلك الأسباب ولا تضغط على نفسك عندما تتعثر، ولا تُضيع وقتك فى جلد ذاتك، وإذا وجدت أن العثرات والإخفاق من الأمور التى لا يمكن تفاديها، كُن فى هذه الحالة مستعدًا بأن تُسامح نفسك واستعد عزيمتك، وتخل عن اليأس والإحباط وارجع إلى عملك ومارسه طبقًا للخبرات التى أصبحت لديك من التجربة الفاشلة، واعلم أن الغد يحمل لك فرصة جديدة لحياتك، والحل بسيط، اخرج من روتينك اليومى وكل العادات التى كانت سببا فى فشلك.. استذكر خبراتك وقوة عزيمتك ولا تُردد أن الفاشل حجته معاه.

لم نقصد أحدا!!