كريم بامبو يغيب عن لقاء البنك الأهلي أمام  الاتحاد السكندري بالدوري

تأكد غياب كريم بامبو لاعب فريق البنك الأهلي وأحد أوراقه الرابحة بسبب الإصابة في لقاء الإتحاد السكندري غداً بالدوري المصري الممتاز.

كما يغيب لنفس السبب حارس المرمى محمود الزنفلي ، بينما يغيب أمير مدحت وأسامة فيصل للإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات

واختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 21 لاعبا للسفر إلي الإسكندرية والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز،والمقرر لها غدا الجمعة ويستضيفها ستاد الإسكندرية في الثامنة مساء

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..

أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ خالد مصطفي _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد _محمد هلال _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ فراس بن عايفية _ محمد بسيوني _ إسلام جابر

خط الهجوم ..

محمود قاعود _ باسم مرسي.