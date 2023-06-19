منتخب فرنسا يواجه اليونان الليلة بتصفيات اليورو 2024

يستعد منتخب فرنسا لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي مع نظيره منتخب اليونان، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا "يورو 2024"، ويحتضنها ملعب دو فرانس.

يُذكر أن منتخب فرنسا تمكن من تحقيق الفوز على حساب جبل طارق بنتيجة (3-0) في اللقاء الذي أقيم في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

موعد مباراة فرنسا واليونان بتصفيات اليورو

من المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا واليونان في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا واليونان

تذاع مباراة فرنسا واليونان عبر قناة beIN sports 1 HD premium، بتعليق عصام الشوالي.

موقف منتخبي فرنسا واليونان في تصفيات اليورو

ويتواجد منتخبا فرنسا واليونان في المجموعة الثانية من مجموعات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، رفقة كل من منتخب هولندا وأيرلندا وجبل طارق.

ويحتل منتخب فرنسا حاليا صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد منتخب اليونان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ديشامب يعلق على شارة القيادة أمام اليونان

تحدث ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول، على قيادة كيليان مبابي للديوك، قبل مواجهة اليونان، اليوم الإثنين، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

ومن المنتظر أن يقود كيليان مبابي منتخب فرنسا في مواجهة اليوم، بعدما أصبح القائد الأول للديوك، بعد مونديال كأس العالم واعتزال هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام دوليًا.

وتحدث ديشامب، أمس الأحد، في مؤتمر صحفي لمباراة اليوم، وقال: "مبابي ليس لديه أي مشكلة كونه قائدًا لمنتخب فرنسا، هو مرتاح تمامًا ولا يحمل أي ضغوطات".

وأضاف ديشامب في المؤتمر الصحفي: "الجميع في الفريق ممتن لوجود كيليان مبابي، ولا يبالغ في كونه القائد، لحسن الحظ هو في كثير من الأحيان بالمؤتمرات الصحفية يتحدث عن زملائه بشكل جيد للغاية".

واختتم حديثه: "عندما يكون لزملائه أي طلبات، يقوم بالتحدث معي عنها، لكن ذلك لا يجعله يتحمل ضغط إضافي، فهو يفعل ذلك بشكل طبيعي للغاية".

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