مُشاجرة عنيفة في دولة عربية تُنهي حياةَ شابٍّ عشريني

تُوفي شاب يُدعى "معاذ القرعان"، مُتأثرًا بإصابته برصاصة في رأسه خلال مُشاجرة عنيفة مع أحد الجيران.

الشجار الذي نشب بين "القرعان" وآخرين كان بسبب خلافات مالية تطور إلى مُشاجرة مُسلحة تبادل فيها طرفي الشجار إطلاق النار، ليُصاب معاذ بطلقة في رأسه ما أسقطه على الأرض وتم نقله إلى المستشفى، وفارق الحياة، مساء اليوم الإثنين، بعد أن صارع الموت لساعات طويلة مُنذ ليلة البارحة.

أصدقاء معاذ الرقرعان أعلنوا وفاته ونعيه على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر شهود عيان أن الأجهزة الأمنية تطوق البلدة التى شهدت وقوع المشاجرة مُنذ الليلة الماضية فور وقوع الجريمة، خصوصًا منطقة "مندح" التي يسكن بها ذوي المتهم تحسبًا لأي تداعيات على خلفية الجريمة التي وقعت.

وأكدوا أن المتهم وذويه خرجوا من البلدة فور وقوع الحادثة، وقبل وفاة (معاذ) تجنبًا لوقوع المزيد من الضحايا ووفقًا للعُرف العشائري بالمنطقة.

إعلان وفاة معاذ:

وأكدت مصادر خاصة أن الأجواء في البلدة مُتوترة جدًا بعد إعلان وفاة معاذ، وأن أقاربه تجمعوا بأعداد كبيرة ومسلحة وتوجهوا لمنطقة مندح ويسكن المتهم، وعلى ما يبدو أن القرية لن تهدأ اليوم وأن أقاربه سيلجأون إلى إحداث أعمال شغب تعبيرًا عن غضبهم لوفاة نجلهم.

من جهة أخرى، أكد مصدر أمني أن جميع الأطراف التي اشتركت في المُشاجرة في قبض الأمن العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم إلى القضاء وفقًا للإجراءات الرسمية.

وفي سياق آخر، أهدى رجل أردني باقة زهور لزوجته في عيدها الـ44، تبلغ قيمتها 12 ألف دولار أمريكي، في "حدث رومانسي" أثار تعليقات الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل، أن "خالد" المغترب في قطر، لم يتمكن من اللحاق بزوجته "منار" وأولاده الذين وصلوا إلى الأردن بعد رحلة امتدت ليوم ونصف من الدوحة إلى عمان عبر الطريق البري، بسبب ظروف عمله، لحضور عيد ميلادها.

إلا أنه قرر الاحتفال بطريقة مُميزة بعيد ميلاد زوجته فأرسل لها باقة ضخمة من الزهور عبر ناقلة سيارات (ونش)، تحمل مئات الورود وأقفاص الطيور، واستغرق العمل بها 12 يومًا مُتواصلاً، وبلغت كلفتها 12 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن المشاجرة شهدتها بلدة الطيبة غرب محافظة إربد الأردنية مساء اليوم الإثنين وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز".