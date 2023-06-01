زفاف ولي عهد الأردن.. عقد قران الأمير الحسين بالزي العسكري

بدأت مراسم حفل زفاف ولي عهد الأردن، وعقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والسعودية رجوة آل سيف في قصر زهران، وبزي عسكري يجلس الأمير بجوار زوجته في لحظة مميزة أثناء عقد قرانهما.

زفاف ولي عهد الأردن.. الأمير الحسين ورجوة آل سيف

ومن التفاصيل المهمة في عقد القران هو إمضاء الزوجين في سجل كتب الكتاب ليصبحا معا إلى الأبد، كما أن "إمام الحضرة الهاشمية"، أحمد الخلايلة، هو من أشرف على عقد القران، وهو الذي أشرف سابقا على عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني في مارس الماضي.

زفاف ولي عهد الأردن

وبحضور 140 شخصا، تم عقد القران خلال الدقائق الماضية، بوجود أفراد من العائلة الهاشمية والعائلات المالكة في الدول الصديقة والشقيقة للأردن، ورؤساء وزعماء دول وأفراد عائلة رجوة آل سيف، ومن المقرر أن ينطلق الموكب الذي يحمل العروسين من قصر زهران إلى قصر الحسينية.

ووصلت رجوة السيف إلى قصر زهران، إلى موقع عقد القران، في سيارة "رولز رويس فانتوم V " موديل عام 1968، والتي صُنعت للملكة الراحلة زين الشرف.

كما استخدمها مؤخرًا ملك الأردن عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وذلك في حفل عيد الاستقلال، وخلال الزيارة الأخيرة للملك تشارلز الثالث إلى الأردن.

الموكب الملكي الذي سينطلق من قصر زهران برفقة الموكب الأحمر، سيمر من مناطق عدة في العاصمة عمّان، إذ سيتاح للجمهور الترحيب ورؤية الموكب، إلى جانب شاشات عرض خصصت في مناطق عدة ليتاح للجمهور رؤية مراسم الزفاف.

فيديو | عقد قران ولي عهد الأردن الأمير الحسين على الآنسة رجوة السيف

#الزفاف_الملكي#الإخبارية pic.twitter.com/kmHakRsmt4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2023

يعد الموكب الأحمر الذى سيزف ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله اليوم الخميس، تقليدا ملكيا ممتدا منذ تأسيس المملكة، إذ يطوف الموكب فى المناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية.

وانطلق الموكب الأحمر للمرة الأولى في عهد الملك عبد الله الأول، مرات عدة، وطرأت عليه متغيرات تناسب كل مرحلة إلى أن اعتمد له اللون الأحمر.

ووصل للملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله، والعائلة الهاشمية، عدد من التهاني من قبل الدول العربية ورؤساء وملوك الدول، كما أن الديوان الملكي الهاشمي، هنأ العائلة بهذه المناسبة السعيدة، وتمنى لهم حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء.