أسهل طريقة لتحضير لاتيه القهوة الباردة باللوتس

يعد لاتيه القهوة الباردة باللوتس من أشهي المشروبات لمحبين القهوة الباردة الصيفية، لذلك نقدم لكم طريقة عمل القهوة الباردة بطعم كريم اللوتس.

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مقادير لاتيه القهوة الباردة باللوتس

- حليب : 300 ميلليلترا (كامل الدسم ويمكنكِ استعمال أي نوع من الحليب المفضل خالي الدسم، أو الشوفان، أو اللوز، أو جوز الهند)

- لوتس كريم : 70 غم

- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة صغيرة

- كريمة : حسب الرغبة (مخفوقة / للتزيين)

- ثلج : حسب الرغبة

- قهوة : حبات (للتزيين)

لاتيه القهوة الباردة باللوتس

طريقة التحضير

اخلطي جيداً الحليب مع لوتس كريم حتى يمتزج.

ذوبي القهوة بماء ساخن جيداً.

في كوب التقديم، ضعي قطع الثلج، ثم أضيفي خليط الحليب، وفوقه خليط القهوة المذابة.

زيني بالكريمة المخفوقة، وحبات القهوة ويقدم .

لاتيه القهوة الباردة باللوتس

فوائد القهوة

لا يستطيع البعض بدء نهاره إلا بتناول كوب قهوة ساخن. أما البعض الآخر، فيكون تناول القهوة بمثابة لحظة للراحة والاسترخاء. ولكن هناك العديد من الفوائد الكامنة وراء حبة البن المتواضعة، وفي داخل تلك الحبيبات قهوة نسكافيه ذات اللون البني الذهبي. سواء كانت قهوة مفلترة، أو حبيبات قهوة نسكافيه النقية ١٠٠٪، فقد أظهرت الدراسات أن كمية معتدلة من القهوة لها العديد من الفوائد الصحية التي تتجاوز محتوى الكافيين ومنها المساعدة على التركيز في العمل والمحافظة على نشاط الجسم عامة ولللرياضيين خاصة. يمكن أن تساعد القهوة أيضاً في الحماية من الصداع والسكتات الدماغية والسكري وأمراض أُخرى. تابع القراءة واكتشف العديد من الفوائد التي تقدمها القهوة.

١. غنيّة بمضادات الأكسدة

من أكبر فوائد القهوة أنها غنية بمضادات الأكسدة، خاصة عندما تكون بشكل حبوب البن الخضراء. يحتوي كل كوب من نسكافيه على هذه المواد المضادة للأكسدة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول التي تعمل جنباً إلى جنب مع المعادن الأخرى لمساعدة الجسم والخلايا على العمل على النحو الأمثل والحماية من الأمراض والحفاظ على صحة جيدة بشكل عام.

٢. تُنشّط العقل

القهوة غنية بالكافيين وهو العنصر من القهوة الذي يحفز وينشط أجسامنا وعقولنا. يساعد على تحسين بعض الوظائف المعرفية والذاكرة. يساعد الكافيين أيضاً في الحفاظ على التركيز والحيوية والتنبه، هذه فائدة أخرى لشرب القهوة سواء كانت سوداء أو مع الحليب.

٣. تُساعد على الوقاية من الصداع

الكافيين هو موسع طبيعي للأوعية الدموية، مما يعني أنه يساعد على خفض ضغط الدم عن طريق منع عضلات الأوردة من الشد والتضيق. يمكن للأشخاص الذين يعانون من الصداع الاستفادة من القهوة، خاصة إذا أضافوا بعض الحليب. من المهم عدم المبالغة في شرب القهوة، فقد تكون ٣ أكواب من القهوة يومياً أكثر من اللازم، ويمكن أن تحفز الصداع، والصداع النصفي.