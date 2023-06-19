الحكومة تعايد الشعب بنحر الأضاحي مجانًا و10 آلاف جنيه عقوبة المخالف

أعلنت الحكومة فتح كافة المجازر الحكومية، "الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان " لاستقبال أضاحي المواطنين في عيد الأضحى المبارك، مجانًا.

وذلك لتيسير خدمة الذبح طوال أيام العيد، للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية، وتعمل المجازر الحكومية على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، وتشمل الخدمة المجانية، الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وأكدت محافظة القاهرة، على عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم ، وتحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحي بالشارع ويترك المخلفات والدماء، بغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

كما تم حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، سواء للمواطنين أو محلات الجزارة، لعدم إعاقة حركة المرور، والتعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة .

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة.