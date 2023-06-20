الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

باريس سان جيرمان يرفض الاستسلام في صفقة هاري كين

هاري كين مهاجم توتنهام
هاري كين مهاجم توتنهام

يواصل باريس سان جيرمان الفرنسي محاولاته للتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

txt

بايرن ميونخ يستهدف والكر في الميركاتو

وكشفت تقارير صحفية أن هاري كين كان مطلوبًا من كريستوف جالتيه، المدير الفني السابق للبي أس جي، قبل إقالته من تدريب الفريق العاصمي.

وأشارت إلى أن اللاعب عاد لطاولة تعاقدات الفريق الفرنسي، بعدما توصل الفريق لاتفاق شبه نهائي مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، والذي طالب ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بضرورة التعاقد مع هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرى إنريكي أن النجم الإنجليزي سيكون إضافة كبيرة للفريق في حالة نجحت إدارة النادي العاصمي في التعاقد معه خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت التقارير أن إنريكي يبحث عن التعاقد مع مهاجم صريح يتمتع بالبنية الجسمانية القوية، إلى جانب تواجد كيليان مبابي على الجناح من أجل الاستفادة بسرعاته الكبيرة.

في سياق اَخر، فشلت إدارة باريس سان جيرمان في التعاقد مع المدرب الألماني يوليان ناجلسمان، بعدما رفض الأخير تولي تدريب الفريق الفرنسي.

ووضعت الإدارة الباريسية عدد من البدائل للتعاقد مع أحدهم، بعد فشل التعاقد مع المدرب الألماني، حيث أبدى إنريكي موافقة مبدئية على تولي تدريب النادي العاصمي خلال الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن عقد هاري كين مع توتنهام الإنجليزي ينتهي في يونيو من عام 2024، لكن اللاعب يبحث عن الرحيل عن السبيرز بسبب عدم تتويجه بأي لقب خلال مسيرته الكروية.

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يستهدف والكر في الميركاتو

موعد سوبر السلة بين الزمالك والاهلي

منتخب السعودية يتأهل لربع نهائي كأس أسيا للناشئين

بايرن ميونخ يهتم بنجم فيردر بريمن

الأرجنتين تفوز على أندونيسيا بثنائية وديًا
الجريدة الورقية