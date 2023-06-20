باريس سان جيرمان يرفض الاستسلام في صفقة هاري كين

يواصل باريس سان جيرمان الفرنسي محاولاته للتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية أن هاري كين كان مطلوبًا من كريستوف جالتيه، المدير الفني السابق للبي أس جي، قبل إقالته من تدريب الفريق العاصمي.

وأشارت إلى أن اللاعب عاد لطاولة تعاقدات الفريق الفرنسي، بعدما توصل الفريق لاتفاق شبه نهائي مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، والذي طالب ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بضرورة التعاقد مع هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرى إنريكي أن النجم الإنجليزي سيكون إضافة كبيرة للفريق في حالة نجحت إدارة النادي العاصمي في التعاقد معه خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت التقارير أن إنريكي يبحث عن التعاقد مع مهاجم صريح يتمتع بالبنية الجسمانية القوية، إلى جانب تواجد كيليان مبابي على الجناح من أجل الاستفادة بسرعاته الكبيرة.

في سياق اَخر، فشلت إدارة باريس سان جيرمان في التعاقد مع المدرب الألماني يوليان ناجلسمان، بعدما رفض الأخير تولي تدريب الفريق الفرنسي.

ووضعت الإدارة الباريسية عدد من البدائل للتعاقد مع أحدهم، بعد فشل التعاقد مع المدرب الألماني، حيث أبدى إنريكي موافقة مبدئية على تولي تدريب النادي العاصمي خلال الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن عقد هاري كين مع توتنهام الإنجليزي ينتهي في يونيو من عام 2024، لكن اللاعب يبحث عن الرحيل عن السبيرز بسبب عدم تتويجه بأي لقب خلال مسيرته الكروية.