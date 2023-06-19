مصر على موعد مع حدث فلكي هام غدًا

شدد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه باق يومان ويبدأ فصل الصيف بشكل رسمى الذي يبدأ يوم 21 يونيو 2023 ويستمر 93 يوم و 16 ساعة ليكون أطول نهار في العام غداً الثلاثاء 20 يونيو 2023 بـ 14 ساعة و 4 دقائق .

الكرة الأرضية على موعد مع حدث فلكي هام :

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات صحفيه له اليوم الاثنين، أنه في غضون ساعات، ستكون الكرة الأرضية على موعد مع حدث فلكي هام يتكرر في هذا التوقيت من كل عام، وهو "التحول الشمسي الصيفي Summer solstice " ، وفيه تتعامد الشمس على جنوب مصر فتزداد الطاقة الحرارية المصاحبة للشمس ويزداد فرص حدوث الموجات شديدة الحرارة الطويلة ، وما يصاحبها من رياح جنوبية ساخنة (الشرد)

ارتفاع درجات حرارة الليل :

وتابع قائلا:" هتبدأ الموجات الحارة او شديدة الحرارة الطويلة تكون هي السائدة يعني بمجرد انتهاء موجة تبدأ أخرى وترتفع درجات حرارة الليل عن الـ 20 - 25 °م بداية من 19 يونيو وحتى نهاية الصيف ( في 23 سبتمبر)" .

ونوه إلي أنه سوف تزيد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان (القريب من أسوان) وسيادة موجات الاشعة الشمسية قصيرة الموجة "الاخطر" ، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي (ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس) والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس وخاصة اثناء الموجات شديدة الحرارة لذلك فإن درجة الحرارة 40 °م بعد 19 يونيو غير نفس الـ 40 °م بتاعة مايو بسبب موضوع الاشعة القصيرة .

أهم الظواهر الزراعية المرتبطة ببداية الصيف الفلكي :

خاصة عند وجود موجات حارة متصلة (تكون مرتبطة بالصيف الحار زي صيف 2018 و 2019 وشوية صيف 2020) بتزيد الطاقة الحرارية فقد يحدث ما يلي :

ضعف فى تحجيم الثمار (المانجو - البلح – الزيتون – التين – الرمان - البرتقال والليمون – أحياناً لوز القطن) وانخفاض نسبة المواد الفعالة (زيت مثلاً فى الزيتون وفي بعض الطبية العطرية) ..ومن المهم تنظيم الري وتكثيف اضافات البوتاسيوم والماغنسيوم بالتبادل مع الكالسيوم .

- ضعف عمليات التلقيح والإخصاب للمحاصيل الصيفية وخاصة إذا هناك رياح ساخنة ( الذرة والأرز والسمسم والفول السودانى وفول الصويا واللوبيا ... الخ) وهنا فإن مركبات مثل الكالسيوم بورون مهمة وطريقة المعاملة حسب نوع المحصول

- زيادة معدلات التنفيل فى المحاصيل الثمرية (التنفيل يعني تساقط العقد الحديث) مثل الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان والبامية .

- زيادة تعداد بعض الآفات المرتبطة بالحرارة زي الحشرات القشرية والبق الدقيقي والعنكبوت الاحمر وباقي الحشرات حرشفية الاجنحة مثل دودة ورق القطن والديدان الثمار ، ولابد أن يكون فيه مراقبة ورصد مستمر للزراعات .

- زيادة فى حدة الامراض المحبة للرطوبة الحرة زي البياض الزغبي والتبقعات على كثير من المحاصيل (بياض زغبي على الريحان والخيار – التبقع الزاوي والانثراكنوز على القطن ... الخ) ... ويجب أن نكون جاهزين ببرامج الرش المناسبة.