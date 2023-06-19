الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث يفتح مرحلة جديدة للتقديم والابتعاث

برنامج خادم الحرمين
برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

فتح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث مرحلة جديدة للابتعاث في جميع مسارات البرنامج، وهي "الرواد- إمداد- واعد- البحث والتطوير"، مما جعله من اكثر الموضوعات بحثًا بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن مرحلة الابتعاث الجديدة متاحة في جميع مسارات البرنامج دون اشتراط امتداد التخصص، وذلك لإتاحة فرص تنويع المهارات وتطوير القدرات في المجالات التي تحقق شغف الطالب وتطلعاته المتوافقة مع مهارات واحتياجات المستقبل.

وأكد البرنامج عبر موقعه الإلكتروني أن مرحلة الابتعاث الجديدة تساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة الواعدة، مؤكدًا أن هناك شروط عامة وضوابط للتقديم والابتعاث، وشروط خاصة لكل مسار.

برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث..شروط عامة للتقديم والابتعاث

  1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  2. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
  3. أن يكون لدى المتقدم قبول من إحدى المؤسسات التعليمية المحددة وفق الشروط الخاصة بكل مسار.
  4. أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة لسنة التقديم على الابتعاث وفق الشروط الخاصة بكل مسار.
  5. أن يكون نمط الدراسة حسب المحدد في كل مسار.
  6. أن تنطبق على البرنامج المقبول فيه الضوابط المقرة لكل مسار.
  7. أن تكون الدراسة بالانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث.
  8. اجتياز سياسات ومعايير المفاضلة ومنع التكدس بوزارة التعليم.
  9. لا يجوز ابتعاث من هو على رأس بعثة حالياً وبعثته مستمرة ولكن يسمح له بالتقديم.

ضوابط التقديم والابتعاث

  • استيفاء الشروط العامة للابتعاث.
  • استيفاء الشروط الخاصة على حسب المسار.
  • يجوز للمتقدم تقديم أكثر من قبول، ويتم اختيار طلب واحد وفق نتائج المفاضلة أو وفق المقاعد المتاحة في المسارات، وفي حال لم يكن هناك مفاضلة يتم اختيار طلب واحد حسب المقاعد المتاحة في المسارات ويتم مراعاة رغبة الطالب في هذه الحالة إن أمكن.

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الجريدة الورقية