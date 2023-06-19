علقة موت للمغنية الأمريكية بيبى ريكسا على المسرح.. 3 غرز في الوجه

تعرضت المغنية الأمريكية، بيبي ريكسا، إلى الاعتداء من قبل أحد المعجبين، بالضرب عليها أثناء إحياء حفل كبير في نيويورك.

المغنية الأمريكية بيبى ريكسا تتعرض للضرب

تداول رواد مواقع التواصل، خلال الساعات الأخيرة، عدد من مقاطع الفيديو والصور التي ترصد واقعة التعدي من قبل أحد المعجبين على المغنية الأمريكية.

مغنية أمريكية

وأظهر الفيديو المنتشر خلال الفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أحد المعجبين بالمغنية وخلال حضوره الحفل، ألقى بهاتفه المحمول تجاه وجه بيبي ريكسا، وكان الاعتداء عنيف عليه، لدرجة أنها صرخت وسقطت أرضًا من قوة الضربة.



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المغنية الأمريكية بيبى ريكسا

وبعد تعرضها للضرب وسقوطها على خشبة المسرح، غادرت المغنية الأمريكية المسرح، وتم نقلها لمستشفى قريب، وخرجت والدتها لطمأنة المعجبين والمحبين للمغنية الأمريكية، وقالت إن الفنانة بخير.

وأشارت والدة المغنية الأمريكية، أنها اضطرت لخياطة جرح بالوجه، واحتاج الأمر إلى 3 غرز.

https://youtube.com/shorts/2EouZNo_1VM?feature=share

من هي بيبي ريكسا؟

ولدت في 30 أغسطس 1989، وتعود أصولها إلى ألبانيا، ووالدها من جمهورية مقدونيا، وهاجر والدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لطموحها في كسب الرزق، تزوج ونجح في تكوين بيت وعائلة.

وأحبت بيبي ريكسا الغناء منذ الطفولة، وقدمت أعمالا كثيرة حققت مشاهدات خيالية عبر موقع يوتيوب، مثل أغنية "باسم الحب" التي كانت سببا رئيسيا في انتشارها، وتكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

بعد أن عبرت المغنية الأمريكية بيبي ريكسا عن حبها للموسيقى العربية أكثر من مرة، تحدثت مؤخرًا عن أغنيتها المفضلة.

وتحدثت المغنية عن حبها للموسيقى العربية، مشددة على أنها استمعت إلى الموسيقى العربية وأحب أغنية حبيبي، ولكنها لم تحدد أي أغنية تقصد من بين الأغاني العربية التي تتضمن كلمة "حبيبي"، وإنها أكثر الأغاني العربية شهرة مؤخرًا ويوجد نسخ مختلفة منها.

وكشفت عن احتمالية المجيء إلى مصر، وقالت المغنية الأمريكية بيبي ريكسا، مؤكدة أنها تؤد ان تزور مصر وترى الأهرامات، ولكنها لا تدرك مدى شعبيتها في الوطن العربي، منوهة بانه لا تتوقع عند مجيئها مصر أن تتمكن من بيع التذاكر على الرغم من عدم مجيئي من قبل.