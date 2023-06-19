930 مليون دولار لتوصيل الإنترنت إلى ريف أمريكا

أعلنت إدارة بايدن يوم الجمعة عن منح بقيمة 930 مليون دولار لتوسيع الوصول الريفي إلى الإنترنت واسع النطاق. جزء من برنامج "تمكين البنية التحتية للنطاق العريض للميل المتوسط" التابع لوزارة التجارة ، ستمول المنح نشر أكثر من 12000 ميل من كابلات الألياف البصرية الجديدة عبر 35 ولاية وبورتوريكو. وقالت الإدارة يوم الجمعة إنها تتوقع من متلقي المنح استثمار 848.46 مليون دولار إضافية ، وهو التزام من شأنه أن يضاعف تأثير البرنامج.

"يشبه إلى حد كبير كيف ربط نظام الطرق السريعة بين الولايات كل مجتمع في أمريكا بأنظمة الطرق السريعة الإقليمية والوطنية ، سيساعدنا هذا البرنامج على ربط المجتمعات في جميع أنحاء البلاد بالشبكات الإقليمية والوطنية التي توفر اتصالاً عالي الجودة بالإنترنت عالي السرعة وبأسعار معقولة" ، وزير التجارة قالت جينا ريموندو.

High-speed internet is no longer a luxury, it’s a necessity. That's why my Administration is investing in expanding access to affordable high-speed internet to close the digital divide.https://t.co/Mxd81tjeEg. — President Biden (@POTUS) June 17, 2023



وفقًا لوزارة التجارة ، فقد تلقت أكثر من 260 طلبًا لبرنامج منحة الميل الأوسط ، بإجمالي 7.47 مليار دولار في طلبات التمويل. منحت الوكالة في المقام الأول منحًا لشركات الاتصالات والمرافق ، على الرغم من أنها خصصت أيضًا التمويل للحكومات القبلية والمنظمات غير الربحية. وذهبت أكبر منحة Per Gizmodo ، بقيمة 88.8 مليون دولار ، إلى شركة اتصالات في ألاسكا ستقوم ببناء شبكة ألياف بصرية في جزء من الولاية حيث لا يتمتع 55 بالمائة من السكان بإمكانية الوصول إلى الإنترنت. في المتوسط ، منحت وزارة التجارة 26.6 مليون دولار لمعظم المتقدمين. أمام متلقي المنح الآن خمس سنوات لإكمال العمل في مشاريعهم ، على الرغم من أن الإدارة تأمل في أن يتم الانتهاء من العديد من الإنشاءات في وقت قريب.

بالإضافة إلى خلق فرص اقتصادية جديدة في المجتمعات المحرومة تقليديًا ، تقول الحكومة إن المشاريع يجب أن تحسن السلامة في تلك المناطق أيضًا. "يمكنهم تحسين مرونة الشبكة في مواجهة أزمة المناخ ، وزيادة الكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات والفيضانات والعواصف ، وإنشاء طرق متعددة لحركة الإنترنت لاستخدامها بدلاً من مسار واحد ، مثل التفاف على الطريق السريع" ، البيت الأبيض وقال منسق البنية التحتية ميتش لاندريو لبلومبرج.

التمويل هو مجرد واحدة من العديد من الجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة لسد الفجوة الرقمية الريفية. في بداية العام الماضي ، أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية عن برنامج مساءلة مصمم لضمان أن المستفيدين من صندوق الفرص الرقمية الريفية ينفقون الأموال التي يتلقونها من الخزينة العامة بشكل صحيح.