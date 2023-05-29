شيرين عبدالوهاب تطلب الغناء لمصر خلال حفلها بجدة

طلبت الفنانة شيرين عبد الوهاب أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح بنش مارك بالمملكة العربية السعودية، خلال الحفل الذي تنظمه شركة روتانا للإنتاج الفني والموسيقي الغناء لمصر.

ووجهت شيرين عبدالوهاب فرقتها الموسيقية لتجهز لحن أغنية خاصة بمصر، قائلة: ما تقسّلمنا حاجة كدا عشان نغني لمصر حبيبة قلبي.

شيرين تقفز على المسرح خلال غناء “مشربتش من نيلها”

وشهد الحفل حضورًا جمهوريًا كامل العدد، فيما ظهرت شيرين عبدالوهاب سعيدة أثناء غنائها أغنيتها الشهيرة مشربتش من نيلها، وتفاعلت مع الجمهور بقفزها على خشبة المسرح أكثر من مرة لتعبر عن فرحتها الشديدة بـ الغناء لمصر.

وقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها في جدة مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومنهم: مشاعر، تاج راسك، على بالي، كتير بنعشق، خليتني أخاف، بياعين الصبر، متاخدة من الأيام، جرح تاني، وأغنية طول عمري بخاف من الحب لكوكب الشرق أم كلثوم.

وعبرت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن سعادتها الكبيرة وحبها الشديد للجمهور السعودي، قائلة: أنا اللي بحبكم وبموت عليكم، وأنتم أحلى حاجة في الدنيا.

وفاجأ إيهاب صالح مدير أعمال شيرين عبد الوهاب، متابعيه وجمهور الفنانة بانفصاله عنها، بعد نجاح حفلها الأخيرة في جدة، إذ أشار إلى أنهما فضلا أن لايؤثر العمل على صداقتهما، لذلك قرر ترك إدارة أعمالها.

وكتب إيهاب صالح تغريدة، عبر حسابه الشخصي بـ تويتر: جمهور شيرين العظيم الحمد لله على نجاح حفل جدة كما كان متوقعًا، وده العادي بتاع شيري في أي حفلة، أجلت الإعلان بالقرار ده لحد بعد الحفلة، وحابب أشكركم جدًا على كم الدعم الرهيب في خلال الفترة اللي فاتت ليها في المقام الأول، وطبعا بعد كدة ليا.

وتابع إيهاب صالح: قررنا إن من الأفضل لينا إن نحط صداقتنا والعشرة قبل أي حاجة، وإني ابتعد عن إدارة أعمالها، وده أكيد لمصلحة الطرفين ولينا أسبابنا، مبروك وشكرا يا شيري من كل قلبي ويا رب أكون كنت على قد وعدي وكلمتي ليكي، أني دايما في ضهرك والحمد لله الدنيا دارت من أول وجديد وتكسري الدنيا حفلة بعد حفلة، وخلاص أهو الألبوم على أبواب، ومتأكد أنه هينجح نجاح غير عادي.

وأضاف إيهاب صالح: فرحان بشكل ملوش وصف بنجاحك، ورجوعك بالقوي دي وده اللي اتعودنا عليه منك طول السنين دي، أنا كدة كدة دايما موجود زي ما انتي عارفة، وربنا يديم كل اللى بينا على خير وآسف لو في أي لحظة كنت قصرت معاكي بأي شكل، أحب أشكر كمان جمهورك أكيد اللي مشوفتش منه غير كل خير وحب، شكرا بجد من كل قلبي، طبعا وأكيد شكر كبير لسيادة المستشار تركي آل الشيخ (أبو ناصر) على كم الدعم الكبير منه، بمجرد إنه شاف صورة رجوعك للاستوديو وقد إيه كان مهتم بشيرين، ومقدر قيمتك وتقديرك بشكل يليق بيكي صوت إحساس العرب وده مش غريب عليه، ودايما في ضهر كل الفنانين العرب كدة كدة، دي شهادة حق لازم تتقال.

واختتم إيهاب صالح: ربنا دايما يحبب فيكي خلقه، ويبعد عنك أي شر بكل أشكاله ويكتبلك السعادة، أتمنى التوفيق لمديرين الأعمال الجايين، وادعمهم دايما بأي شكل أكيد عشان تفضلي دايما على القمة.