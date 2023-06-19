النصر السعودي يبحث ضم نجم إنتر ميلان

يبحث نادي النصر السعودي الدخول في مفاوضات مع الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، لضمه خلال فترة الانتقالت الصيفية المقبلة.

ويأتي سعى نادي النصر للتعاقد مع نجم إنتر ميلان، في ظل السياسات الجديدة التي وضعتها المملكة العربية السعودية للارتقاء بمنظومة كرة القدم وفقا لرؤية 2030.

وقالت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن نادي النصر يستعد لتقديم عرض قوي للتعاقد مع بروزوفيتش.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن بروزوفيتش أصبح هدفًا رئيسيا لنادي النصر السعودي لضمه في الانتقالات الصيفية الحالية لاسيما وأن موقف اللاعب مع إنتر ميلان لا يزال غامضا.

وأكدت لا جازيتا ديلو سبورت أن إنتر ميلان لا يمانع رحيل بروزوفيتش من أجل الاستفادة المادية من عملية البيع، ولكن الصفقة تتوقف على موقف اللاعب من خطوة الانضمام إلى كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي أم لا.

وتشير الصحيفة أن إنتر ميلان يستهدف الاستفادة المالية من بيع بروزوفيتش، لإتمام صفقة ضم دافيد فراتيسي لاعب وسط ساسولو.

ويمتلك بروزوفيتش صاحب الـ30 عاماً عقدا مع نادي انتر ميلان حتى صيف عام 2026.

وخاض بروزوفيتش 330 مباراة مع إنتر ميلان بكافة المسابقات منذ انضمامه من دينامو زغرب في 2016، وسجل اللاعب 31 هدفاً وصنع 43 تمريرة حاسمة لزملائه.

حالة من الغموض تسيطر على مصير صالح الشهري لاعب نادي الهلال السعودي بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل سعي إدارة النادي في إبرام صفقات

وتشير تقارير صحفية أن الهلال السعودي يتجه للموافقة على رحيل صالح الشهري في ميركاتو الصيف الحالي، في ظل التدعيمات الجديدة للفريق.

ويرتبط صالح الشهري بعقد مع نادي الهلال السعودي حتى 2024 لكن إدارة النادي ستكون منفتحة على العروض المقدمة إلى اللاعب.