تفاصيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن المشروع الفني "الأساتذة"

عقدت دار الأوبرا المصرية، مؤتمرا صحفيا بحضور رئيسها الدكتور خالد داغر والنجم مدحت صالح، اعلنت خلاله تفاصيل المشروع الفنى الجديد "الأساتذة"، والهادف الى اعادة صياغة التراث الموسيقى باعتباره احد الالوان الابداعية التى تميز الهوية العربية بتوزيعات جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد.

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بدات وقائع المؤتمر بكلمة للدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا رحب خلالها بالحضور، وقال ان الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تساند وتدعم هذا المشروع الفى الجديد المقام بالتعاون بين كل من دار الاوبرا والفنان الكبير مدحت صالح والمتحدة للخدمات الاعلامية التى وجه لها الشكر لاهتمامها بالقاء الضوء على انشطة وعروض الاوبرا ، وتابع ان الموسيقى العربية لون فنى ثرى مر بالعديد من المراحل يتم تقديم الحان متنوعة تشملها جميعا بشكل مختلف، وذلك من خلال انتقال الالحان من شكل التخت التقليدى الى الصورة الاوركسترالية الحديثة والمتطورة من دون المساس بالبناء الاساسى للالحان والمقامات.

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واعلن ان اولى الحفلات قام فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 7 يوليو على المسرح الكبير ، وتابع ان فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته القادمة 32 تضم مسابقة خاصة بالتوزيع الموسيقى على ان يتم عزف الاعمال الفائزة فى حفل يخصص لذلك فى ختام المهرجان .

ومن جانبه وجه النجم مدحت صالح الشكر للحضور ولرئيس الاوبرا واكد ان فكرة المشروع تعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى واعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية من خلال توزيع مجموعة من الحان العمالقة المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ، فريد الاطرش ، كمال الطويل ، محمد الموجى ، رياض السنباطى ، محمد فوزى ، الرحبانية ( لبنان ) ، طلال مداح - سراج عمر ( السعودية ) ، عبد الحميد السيد ( الكويت ) وغيرهم من خلال عدد من الموزعين الموزعين منهم احمد مصطفى - احمد الموجى - اسامة كمال عن طريق تكوين متناغم بين الالات الموسيقية المختلفة ، واكد ان اختيار عدد من ايقونات الملحنين العرب تعد رسائل حب للاشقاء.

مشيرا ان إعادة صياغة الأعمال الغنائية القديمة تتيح الفرصة لتقديمها بشكل جديد يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة ، ووجه الدعوة لجميع زملاءه من الفنانين للمشاركة فى المشروع لتحقيق الهدف المنشود لافتا الى انه جارى دراسة استضافة اصوات واعدة مميزة الى المشروع لتقديم جيل جديد من الموهوبين .

المشروع الفني "الأساتذة"

المشروع الفني "الأساتذة"