أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم مستمرة طوال الصيف

تنفذ وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، التدريبات والأنشطة المختلفة فى جميع مراكز الفنون وتنمية الإبداع المنتشرة في محافظات مصر لذوي القدرات خلال فصل الصيف.

أقيمت تدريبات فنية ومشغولات يدوية متنوعة بمركز تنميه الفنون والإبداع لذوى القدرات والهمم بمركز شباب ماقوسة بمحافظة المنيا .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالإهتمام بابنائنا القادرون باختلاف وتوفير كافه الامكانيات لهم لدمجهم في المجتمع، في ضوء الرعاية والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنمية مهاراتهم وصقلها، علاوة علي تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوي البدني لديهم، بالإضافة إلي تنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.

يذكر أن مواعيد التدريبات من الأحد الي الاربعاء في تمام العاشرة صباحا حتي الثانية عشرة ظهرا .

أنشطة مراكز الفنون