اجتماع تنسيقي لاستكمال توصيل الغاز لأحياء سفاجا

ترأس اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا اليوم الاثنين الاجتماع التنسيقي لاستكمال توصيل الغاز الطبيعي بالمدينة بحضور جميع الجهات الحكومية المختصة

أوضح «رئيس مدينة» إن الاجتماع يهدف إلي التنسيق بين الجهات المختصة والمعنية لمناقشة النواحي الفنية لاتخاذ التدابير اللازمة للبدء في استكمال توصيل شبكة الغاز بمناطق المرحلة الأولي (إسكان مبارك٢ _عمارات ابوالنصر _ منطقة الكليو٥ _وحي الزهور).

وناقش شعبان إمكانية سير خطوط الغاز في شوارع الخدمة وليس الشوارع الرئيسية حفاظا على الاسفلت بقدر الإمكان.

وناشد رئيس المدينة المواطنين بسرعة التعاقد وذلك لاستمرار أعمال توصيل الغاز في مناطق المرحلة الأولي الي حين فتح باب التعاقد في مناطق المرحلة الثانية قريباً (سفاجا البلد والاشغال العسكرية)عند الإعلان من قبل الشركة.



وأشار« رئيس المدينة» إلي أنه تم الاتفاق مع الشركة بضرورة المحافظة على البنية التحتية واللوائح المنظمة للعمل وتطبيق قواعد الأمن الصناعي بكل منطقة يتم العمل بها حفاظاً على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة و رفع جميع المخلفات النا تجة عن الأعمال يومياً وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور والقوات المسلحة .