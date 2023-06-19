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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

"الفنية العسكرية" تتلقى المقترحات الخاصة بالحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن بدء تلقى المقترحات البحثية والمشروعات الخاصة بالأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وتكنولوجيا الكراسى المتحركة من الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات التصنيعية لصالح الحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية فى دورتها الأولى بالكلية الفنية العسكرية من خلال البريد الإلكترونى( [email protected] ) فى موعد غايته شهر.

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الرئيس السيسي يؤكد أهمية الاتحاد الأوروبى فى إطار السياسة الخارجية لمصر

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جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء مجمع صناعى للأجهزة التعويضية  لذوى القدرات الخاصة.

كما سيتم دراسة المقترحات البحثية المقدمة واختيار الواعد منها لرعايته وتمويله تمويلًا كاملًا لمدة عام قابل للتجديد وبحد أقصى ثلاث سنوات.

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية لتوفير الحياة الكريمة لهم.

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