"الفنية العسكرية" تتلقى المقترحات الخاصة بالحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية

أعلنت الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن بدء تلقى المقترحات البحثية والمشروعات الخاصة بالأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وتكنولوجيا الكراسى المتحركة من الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات التصنيعية لصالح الحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية فى دورتها الأولى بالكلية الفنية العسكرية من خلال البريد الإلكترونى( [email protected] ) فى موعد غايته شهر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء مجمع صناعى للأجهزة التعويضية لذوى القدرات الخاصة.

كما سيتم دراسة المقترحات البحثية المقدمة واختيار الواعد منها لرعايته وتمويله تمويلًا كاملًا لمدة عام قابل للتجديد وبحد أقصى ثلاث سنوات.

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية لتوفير الحياة الكريمة لهم.