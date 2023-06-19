أسعار النفط تتخلى عن مكاسبها وبرنت بـ70.97 دولار

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 19 يونيو، لتتراجع عن المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي حيث طغت الشكوك تجاه اقتصاد الصين على تخفيضات إنتاج "أوبك+" وعلى تقليص عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي.

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أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط للعقود الأجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 1.02 دولار ليتم تداوله عند مستوى سعر 75.83 دولار للبرميل.

في حين انخفض أسعار النفط للعقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 0.83 دولار لتصل إلى مستوى سعر 70.97 دولار.

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وفي الأسبوع الماضي زاد أسعار النفط لخام برنت بنسبة 2.4%، وارتفع أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2.3 %.

وخفض عدد من البنوك الكبرى التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2023، بعد أن أظهرت بيانات شهر مايو والتي نشرت الأسبوع الماضي أن التعافي بعد جائحة كوفيد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه عثرات، بحسب الاسواق العربية.

وقالت مصادر إن الصين ستطرح المزيد من الدعم التحفيزي لاقتصادها المتباطئ هذ العام، لكن المخاوف بشان الديون وهروب رؤوس الأموال ستبقي على التدابير التي تهدف إلى دعم الطلب الضعيف في القطاعين الاستهلاكي والخاص.

ومع ذلك ارتفع معدل استهلاك المصافي في الصين في مايو إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق مما ساعد على تعزيز مكاسب الأسبوع الماضي. وقلصت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع السابع على التوالي للمرة الأولى منذ يوليو 2020.

وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بمقدار 8 ليصل إلى 687 منصة في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.

تراجع صادرات الخام السعودية إلى 7.316 مليون برميل يوميا

صادرات الخام السعودية

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام في أبريل تراجعت إلى 7.316 مليون برميل يوميا من 7.523 مليون برميل يوميا في مارس، بانخفاض 207 آلاف برميل يوميا.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في "أوبك" أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

سجل إنتاج المصافي السعودية المحلية تراجع 42 ألف برميل يوميا إلى 2.69 مليون برميل يوميا في أبريل.

وتراجع إنتاج السعودية من الخام 3 آلاف برميل يوميا على أساس شهري إلى 10.461 مليون برميل يوميا في أبريل.

وارتفعت مخزونات النفط السعودي 1.977 مليون برميل إلى 149397 مليونا في أبريل، فيما زاد الحرق المباشر للخام في السعودية 35 ألف برميل يوميا إلى 389 ألف برميل يوميا في أبريل.