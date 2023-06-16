النفط يعاود الارتفاع وبرنت يسجل 75.87 دولار للبرميل

شهدت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 يوينو، وجاء ذلك بعد تكبدها خسائر لأسبوعين متتاليين، وسط تفاؤل إزاء ارتفاع الطلب على الطاقة بالصين، أكبر مستورد للخام، وضعف الدولار الأمريكي.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 75.87 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 70.78 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان نحو ثلاثة بالمئة خلال الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع إنتاج مصافي النفط في الصين 15.4 بالمئة في مايو عنها قبل عام، مسجلة ثاني أعلى مستوى إجمالي على الإطلاق. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إن من المتوقع أن يواصل الطلب الصيني على النفط الارتفاع خلال النصف الثاني من العام.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة على غير المنتظر في مايو، كما زادت طلبات إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات.

ويجعل ضعف الدولار النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى، مما قد يعزز الطلب.

ويتوقع المحللون أيضا أن تتلقى الأسعار دعما من تخفيضات إنتاج الخام الطوعية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها منذ مايو والتخفيضات السعودية في يوليو.

ومع ذلك، تخيم التوقعات الاقتصادية الضعيفة على معنويات السوق، إذ لم يحقق نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات في مايو.

وقال إدوارد مويا المحلل لدى أواندا في مذكرة "أسعار الخام تبحث عن دعم فيما لا تزال توقعات النمو العالمي تبدو عرضة لمزيد من الصدمات من رفع الفائدة".

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الخميس إلى أعلى مستوى في 22 عاما كما كان متوقعا. وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع إلى زيادة جديدة بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل بحلول نهاية العام.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في نهاية المطاف إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

معلومات الطاقة الأميركية

وقالت الإدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ‏ارتفعت 1.6مليون برميل الأسبوع الماضي، وأن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 61 ألف برميل ‏يوميا. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 2.1 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.‏

وأضافت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، ‏وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 316 ألفا.‏

يعتزم وفدا تركيا الاجتماع بمسؤولين عراقيين بقطاع النفط في بغداد يوم 19 يونيو لمناقشة استئناف تصدير النفط من شمال العراق، بحسب ما قاله وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج باسم محمد لوكالة رويترز، الخميس.

وأضاف أن "الطرفين توصلا إلى اتفاق على أنه من الضروري استئناف تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، ونحن مستعدين لضخ 500 ألف برميل من النفط يوميا في حالة استئناف الضخ".