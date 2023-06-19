ياسمين الخطيب تثير الجدل بفستان مكشوف وظهور جريء مع أحمد مجدي (شاهد)

خضعت ياسمين الخطيب لأحدث جلسة تصوير بإطلالة ناعمة، رفقة الفنان أحمد مجدي، وكعادتها شاركت متابعيها بمجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ياسمين الخطيب وأحمد مجدي

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بفستان سندريلا مع أحمد مجدي

وتألقت ياسمين الخطيب بإطلالة مثيرة وجذابة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مصمم من الشيفون الناعم، باللون الوردي، ذا فتحة صدر جريئة ومكشوف الأكمام، فيما انتعلت حذاء لافتا ذا كعب عالِ باللون الفضي اللامع، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

ياسمين الخطيب

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين تصفيفة شعر مميزة، إذ تركت خصلات شعرها الذهبية اللامعة تتدلى على كتفيها بشكل انسيابي، كما وضعت مكياجًا ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الأيلاينر اللامع وأحمر الشفاه باللون الوردي، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تثير الجدل بتصريحات جريئة عن الحجاب

على صعيد آخر، كانت ياسمين الخطيب قد أثارت ضجة واسعة خلال الساعات الأخيرة بتصريحاتها الجريئة عن الحجاب، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس ببرنامج "تابوو" الذي يُعرض عبر قناة "دجلة" الفضائية.

ياسمين الخطيب

زعمت ياسمين الخطيب أن الحجاب لم يظهر في مصر قبل فترة الثمانينيات، وأقدمت النساء بعد تلك الفترة على ارتدائه كزي شعبي، متابعة: "سيدات الطبقات الأرستقراطية مكانوش بيلبسوا حجاب لكن كان زي شعبي واللي فرضه في الوقت ده كان الفكر السلفي".

وتطرقت ياسمين الخطيب خلال تصريحها للحديث عن زوجات الشيوخ، قائلة: "أكبر دليل إن الحجاب مكنش موجود في مصر قبل الفترة دي، إنه ليه زوجات المشايخ مكانوش محجبات؟"، مُضيفة: "زوجة الشيخ محمد رفعت مكانتش محجبة وزوجة الشيخ الباقوي كذلك، كبار مشايخ الأزهر ليهم صور مع زوجاتهم وهن غير محجبات".

ياسمين الخطيب

آخر أعمال ياسمين الخطيب

وكان آخر ظهور للإعلامية ياسمين الخطيب من خلال فيلم "2 طلعت حرب"، وشاركها بطولته النجوم (سمير صبرى، ومحمود قابيل، وعبير صبرى، وأحمد مجدى، وسهر الصايغ، وشريف دسوقى، وعلى صبحى، وجنى سليم، وعمر زهران، ورحاب حسين، وميرت عمر الحريرى)، وهو من تأليف هانزادة فكرى وإخراج مجدى أحمد على.

وتدور أحداث فيلم "2 طلعت حرب"، في إطار اجتماعي سياسي، في شارع (طلعت حرب) عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.