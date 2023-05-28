ياسمين الخطيب تثير الجدل بفستان مكشوف وظهور جريء في سهرة على النيل (شاهد)

شاركت ياسمين الخطيب متابعيها بمجموعة صور وفيديوهات جريئة من أحدث ظهور لها وهى تستمتع بسهرة ليلية على النيل رفقة أصدقائها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بالأسود الجريء على النيل:

وتألقت ياسمين الخطيب بإطلالة مثيرة وجذابة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا كشف عن ساقيها بالكامل، باللون الأسود، مكشوف الصدر والأكمام، فيما نسقت عليه شراب كولون شفاف بنفس اللون، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين تصفيفة شعر مميزة، إذ تركت خصلات شعرها الذهبية اللامعة تتدلى على كتفيها بشكل انسيابي، كما وضعت مكياجًا ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الأيلاينر اللامع وأحمر الشفاه باللون الوردي، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

ياسمين الخطيب مع أصدقائها على النيل

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تثير الجدل بتصريحات جريئة عن الحجاب:

على صعيد آخر، كانت ياسمين الخطيب قد أثارت ضجة واسعة خلال الساعات الأخيرة بتصريحاتها الجريئة عن الحجاب، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس ببرنامج "تابوو" الذي يُعرض عبر قناة "دجلة" الفضائية.

زعمت ياسمين الخطيب أن الحجاب لم يظهر في مصر قبل فترة الثمانينيات، وأقدمت النساء بعد تلك الفترة على ارتدائه كزي شعبي، متابعة: "سيدات الطبقات الارستقراطية مكانوش بيلبسوا حجاب لكن كان زي شعبي واللي فرضه في الوقت ده كان الفكر السلفي".

وتطرقت ياسمين الخطيب خلال تصريحها للحديث عن زوجات الشيوخ، قائلة: "أكبر دليل إن الحجاب مكنش موجود في مصر قبل الفترة دي، إنه ليه زوجات المشايخ مكانوش محجبات؟"، مُضيفة: "زوجة الشيخ محمد رفعت مكانتش محجبة وزوجة الشيخ الباقوي كذلك، كبار مشايخ الأزهر ليهم صور مع زوجاتهم وهن غير محجبات".

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف أسباب فشل زيجاتها الثلاث:

على صعيد آخر، تحدثت ياسمين الخطيب بجرأة عن حكايتها مع الزواج وزيجاتها السابقة، مشيرة إلى أنها تعتبر ماضيها سييء مع زيجاتها، متابعة: "باسثناء زوجي الأول كان راجل عظيم وأب محترم، ولكن الزيجة التانية والتالتة كانوا لعنات، خصوصًا التانية كانت جنونية جدًا قالي يلا نتجوز دلوقتي ووافقت علشان أنا شخصية جامحة جدًا".

ياسمين الخطيب: “أنا ميتة على الزواج ولو الشرع حلل ممكن أتجوز 10 رجالة”

وأشارت ياسمين الخطيب إلى رغبتها الشديدة في الزواج، إذ قالت: "أنا فى بعض الزيجات التى مررت بها تزوجتهم من دون فترة خطوبة، أنا ميتة على الزواج، حينما طلب بعضهم الارتباط منى قررنا الزواج مباشرة من دون فترة خطوبة وربما هذه هى الأزمة التي كانت سبب فشل أغلب زيجاتي، لأني مش بكتشف إنه شخص مش كويس إلا بالعشرة، ومعشتش خطوبات طويلة".

ياسمين الخطيب

آخر أعمال ياسمين الخطيب:

وكان آخر ظهور للإعلامية ياسمين الخطيب من خلال فيلم "2 طلعت حرب"، وشاركها بطولته النجوم (سمير صبرى، ومحمود قابيل، وعبير صبرى، وأحمد مجدى، وسهر الصايغ، وشريف دسوقى، وعلى صبحى، وجنى سليم، وعمر زهران، ورحاب حسين، وميرت عمر الحريرى)، وهو من تأليف هانزادة فكرى وإخراج مجدى أحمد على.

وتدور أحداث فيلم "2 طلعت حرب"، في إطار اجتماعي سياسي، في شارع (طلعت حرب) عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.