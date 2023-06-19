براءة مدرس وربة منزل من الاتجار في الترامادول بالقناطر الخيرية

قضت محكمة الجنايات ببنها، اليوم الإثنين، ببراءة "محمود. م" مدرس و"جيهان. س" ربة منزل، حيث كانا محبوسين على ذمة القضية، من تهمة الاتجار في الترامادول المخدر.

وأحيل المتهمان لمحكمة الجنايات بأنهما في دائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا (ترامادول) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

و بإجراء التحريات اللازمة في القضية، ونفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين، انتقل الضابط المختص إلى مكان تواجدهما، وابصر محرزًا كل منهما لحقيبة، فقام بفضها وضبطهما، وبفض الحقيبة الأولى عثر على كيس يحتوي على 880 قرصًا للترامادول المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبفض الحقيبة الثانية عثر على كيس يحتوي على 800 قرص للترامادول المخدر ومبلغ مالي، وتبين أن قصدهما من احتفاظهما بالجوهر المخدر هو للاتجار فيه، وكذلك المبلغ المالي حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

السيطرة على حريق مقهي بالقناطر الخيرية

في واقعة اخري ، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب المعمل الجنائي، لفحص أسباب حريق شب بمقهى بلدي بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وبيان سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

وكانت قد تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بقهوة بلدي أمام مسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق بالتنسيق مع الأهالي بالمنطقة ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بقهوة بلدي أمام مسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، ملك المدعو "حاتم ع"، 38 سنة، ورجح نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم سيارتين بطريق القناطر

كما أمرت النيابة المختصة باللقليوبية، الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 6 أشخاص، جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، أعلى طريق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية اتجاه الدائري بمنطقة أبو الغيط، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانت البداية ، بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث أمام شرطة الإعلانات أعلى طريق القناطر اتجاه الدائري بمنطقة أبو الغيط، التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، ووجود مصابين.

نقل المصابين بحادث تصادم سيارتين بطريق القناطر

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متعددة، ودفع مرفق إسعاف القليوبية، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتلقى العلاج، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارات المتهشمة بجانب الطريق وعادت حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، وحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.