علاقة آثمة وراء إلقاء رضيعة وسط الشارع في منشأة القناطر

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على سيدة تخلصت من طفلتها الرضيعة بمنشأة القناطر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تفاصيل القبض علي سيدة ألقت رضيعها في الشارع

وكانت البداية بتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد بعثور أهالي منشأة القناطر على طفلة عمرها يومين أمام إحدى المنازل بالقرية.

وقد جرى تفريغ الكاميرات المحيطة بموقع العثور على الطفلة لكشف هوية مرتكبي الواقعة.

وقد كشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث منشأة القناطر، عن أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة حيث تخلصت من طفلتها الرضيعة، نتيجة علاقة غير شرعية.

وبتقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على السيدة، وأقرت بما جاء بالتحريات حرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

إحالة عامل لمحكمة الجنايات

كما أمرت نيابة وسط القاهرة، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات، تنكر في "زي منقبة" لسرقة الشركة التي كان يعمل بها بالأزبكية.

وقد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من "موظفة بإحدى شركات قطع غيار السيارات - الكائنة دائرة القسم"، مصابة بجرح قطعي بالرأس وسحجات بالذراعين، وقررت بأنها حال تواجدها بالشركة عملها بمفردها فوجئت بدخول سيدة مجهولة "ترتدي نقاب"، ولدى تأكد الأخيرة بأن المُبلغة بمفردها قامت بإخراج "آلة حادة" من بين طيات ملابسها والتعدي عليها نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، وعقب ذلك قامت السيدة المُشار إليها بكسر باب المكتب الخاص بمالك الشركة وسرقة مبلغ مالي من داخله ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ؛ ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه "عامل سابق بالشركة المشار إليها - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج".

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته "المبلغ المنوه عنه"، كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة، والنقاب المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على عامل قتل صديقة طعنًا بسلاح أبيض "السكين"، وذلك بسبب خلافات على 1500 جنيه لتأخر المجنى عليه فى سداد قسط الجمعية بمدينة السلام بمحافظة القاهرة .