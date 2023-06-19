أهالي العياط يصرخون من المنطقة الصناعية بكوم أبوراضي

ناشد أهالي جرزا والرقة الغربية وباجة الشيخ وكفر جرزا التابعة للوحدة المحلية بالقطوري بمركز ومدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، السيد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالتدخل بسبب تلوث مياه مصرف اللبيني القادم مركز الواسطى ببني سويف وحتى كفر جرزا بالعياط، بصرف المصانع الواقعة عليه صرفها الصناعي والصحي ما تسبب في كارثة صحية وبيئية.

وقال محمد فؤاد عليوة أحد أهالي القرى المتضررة، إننا تقدمنا بشكاوى عديدة لمجلس ومدينة العياط وذلك بخصوص تلوث المياه الواردة إلى مصرف اللبينى الذي يبدأ من مركز الواسطى ببني سويف ومروراً بقرية جرزا وكفر جرزا وباجة الشيخ بالعياط وتغير لون المياه ورائحتها الكريهة مما أدى تلوث مياه نهر النيل ونفوق الأسماك وتلف المزروعات بالأراضى التابعة لكل هذه القرى بخلاف ظهور أعداد مهولة من الحشرات والناموس والذى بدوره ناقل للأمراض والأوبئة بين الأهالى.

خطر كبير على مياه النهر

وكشف الأهالى للوفد أن نهاية مصرف الليبنى يقوم بصب مياه في «نهر النيل مما يشكل خطرا كبيرا على مياه النهر، وأوضح الأهالى أن أولادهم وشبابهم أصيبوا بأمراض عديدة من جراء الباعوض والناموس الذي سببه مياه المصرف الزراعى المعروف باسم الليبنى، وأكد الأهالى أن الرئيس السيسى أثناء حضوره وافتتاحه عددا من المشروعات في المنطقة الصناعية بكوم ابوراضي بمركز الواسطى قام بتشكيل لجنة رئاسية على مستوى عالى لمراجعة مياه الصرف الصناعى في المنطقة الصناعية وانشاء غابة شجرية لاستيعاب مياه الصرف الصناعى بدلا من مرورها والتخلص منها في مصرف الليبينى، وتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة محطة الصرف الصحى التابعة لمركز الواسطى والتى تقوم بتصريف مياهها في المصرف المخصص للزراعة.

مدينة العياط

مدينة العياط