"استراتيجيات القائم بالاتصال في التعامل مع الأخبار الزائفة".. رسالة ماجستير بجامعة المنصورة

تناقش الباحثة جهاد عادل لبيب محمد رسالة الماجستير تحت عنوان "استراتيجيات القائم بالاتصال في الصحف المصرية في التعامل مع الأخبار الزائفة ...دراسة ميدانية على القايم بالاتصال، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 21 من الشهر الجاري، بكلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنصورة .

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من أ.د محمد سعد إبراهيم أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة المنيا (مناقشا ورئيسا)، أ.د أميمة عمران أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة أسيوط (مشرفا وعضوا)، أ.د عبد الهادي أحمد النجار أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة المنصورة (مناقشا وعضوا)، أ.م.د منى محمد طه أستاذ الصحافة المساعد بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة المنصورة(مشرفا وعضوا).