عاجل
قفزة جديدة في أسعار البيض اليوم الاثنين
الإثنين 19 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

ميقاتي: موازنة العام الجاري جاهزة.. وجلسات حكومية متتالية لإقرارها

ميقاتي
ميقاتي

 

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن مشروع موازنة العام الجاري جاهز، وسيدعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها في مجلس الوزراء.

txt

ميقاتي يكشف أسباب تأخر الانتخابات الرئاسية اللبنانية

txt

ميقاتي يطالب الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المتكررة للسيادة اللبنانية

 

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة التشريعيّة المنعقدة في مجلس النواب، وسط انقسام حول دستورية انعقادها.

نجيب ميقاتي 

وقال ميقاتي إن وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة إلى الحكومة قبل آخر شهر يونيو للبدء بمناقشتها.

وعن انعقاد الحكومة بجدول أعمال مكتمل، أوضح ميقاتي أن الحكومة تقوم بدورها بتسيير أمور الدولة والمواطنين، وليس هناك أيّ شيء شخصي يتم تمريره.

 

جدير بالذكر أن موازنة العام الماضي تم إقرارها بمجلس النواب في شهر سبتمبر الماضي بعد مضي قرابة ٩ أشهر من الإنفاق وفقا لما يعرف بالقاعدة الاثني عشرية والتي على أساسها يتم الصرف أيضا منذ بداية العام الجاري في غياب موازنة للدولة.

 

 

الجريدة الورقية