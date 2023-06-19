ميقاتي: موازنة العام الجاري جاهزة.. وجلسات حكومية متتالية لإقرارها

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن مشروع موازنة العام الجاري جاهز، وسيدعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها في مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة التشريعيّة المنعقدة في مجلس النواب، وسط انقسام حول دستورية انعقادها.

نجيب ميقاتي

وقال ميقاتي إن وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة إلى الحكومة قبل آخر شهر يونيو للبدء بمناقشتها.

وعن انعقاد الحكومة بجدول أعمال مكتمل، أوضح ميقاتي أن الحكومة تقوم بدورها بتسيير أمور الدولة والمواطنين، وليس هناك أيّ شيء شخصي يتم تمريره.

جدير بالذكر أن موازنة العام الماضي تم إقرارها بمجلس النواب في شهر سبتمبر الماضي بعد مضي قرابة ٩ أشهر من الإنفاق وفقا لما يعرف بالقاعدة الاثني عشرية والتي على أساسها يتم الصرف أيضا منذ بداية العام الجاري في غياب موازنة للدولة.