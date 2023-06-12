ميقاتي يطالب الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المتكررة للسيادة اللبنانية

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المتكررة للخط الأزرق وللسيادة اللبنانية، كذلك وقف الأشغال ضمن الأراضي اللبنانية، مشددا على أن هذا الأمر يتسبب بتوترات خطيرة، مجددا تمسك لبنان بحقه في استعادة أراضيه المحتلة وعدم التفريط بها.

نجيب ميقاتي

وجدد ميقاتي تأكيد التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي رقم 1701، والتنسيق بين الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)؛ للحفاظ على الاستقرار في الجنوب وعلى طول الحدود اللبنانية.

وكان رئيس الحكومة، اجتمع في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، مع القائد العام لليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو، يرافقه المستشار السياسي هيرفي لو كوك.. وتم خلال اللقاء بحث الوضع الأمني في الجنوب

ميقاتي يدعو مجلس الوزراء اللبناني للانعقاد الثلاثاء المقبل

وفي سياق متصل دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية ببيروت عند الثالثة عصر يوم الثلاثاء المقبل، بجدول أعمال من بندين.

وتعد الجلسة هي الثامنة للحكومة ميقاتي بهيئة تصريف الأعمال منذ تولي حكومته صلاحيات رئيس الجمهورية منذ بداية الفراغ الرئاسي في نوفمبر الماضي.

ويتضمن جدول الأعمال بحث موضوع النازحين السوريين وموضوع طلب وزارة العدل الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين للمعاونة في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية ضد حاكم مصرف لبنان المركزي في ملف السيدة الأوكرانية كوساكوفا ورفاقها والمتهم فيها حاكم المصرف..