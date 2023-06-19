تكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة في القاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بجميع مجازر القاهرة "الآلي - جيركو - السلام، - الممتاز - طره – حلوان" للعمل على مدار اليوم اعتبارا من أول أيام شهر ذي الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه المناسبة.

وأكد عبد العال ضرورة المتابعة والمرور المستمر على جميع المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم.

حملات القضاء على الكلاب الضالة

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر حتى انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التنسيق بين مديريتي الطب البيطري والصحة ومديرية التموين لعمل حملات مشتركة للمرور على كل منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار د. صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطري، والإدارات البيطرية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على مدار الـ24 ساعة، حيث تم تخصيص أرقام التليفونات (٢٧٤٢٦٩٩٣ - ٢٧٤٢٧٠٥٣) وموبايل (01550987957) وفاكس (٢٧٤٢٧٠٥٧) لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين، كما تم تكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة خاصة حول المساجد.

الوقاية من الكلاب الضالة:

عدة طرق للتخلص من أزمة الكلاب الضالة، وهو توفير تعقيم وتحصين لتلك الكلاب الضالة، ولكن يجب على منظمات المجتمع المدني أن تتعاون مع النقابة بشكل أكبر.

نصائح المواطنين عند التعرض لهجوم من قبل الكلاب الضالة