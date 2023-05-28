حالة من الذعر عاشتها مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرض 22 شخصًا، بينهم 17 طفلاً لحالات عقر من كلاب ضالة وشرسة انتشرت بصورة كبيرة في المدينة وقراها المختلفة.

تفاصيل مطادرة الكلاب لـ 22 شخصًا في أوسيم

وكانت البداية بتلقى مدير قطاع شمال الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى أوسيم المركزي حالات عقر كلاب ضالة.

وبانتقال رجال الشرطة إلى محل البلاغ ، وتبين بالفحص إصابة 22 حالة عقب كلب بجروح متفرقة، انطلقت فرق عمل من الشرطة ومديرية الطب البيطري لمطاردة نحو 50 كلبا ضالا.

وكشفت التحريات تلقي 11 مصابًا الإسعافات اللازمة وغادروا مستشفى إمبابة العام بعد أخذ المصل وتحويل ١١ مصابًا آخرين إلى مستشفى أم المصريين لعدم وجود مصل السعار.

المصابين في واقعة عقر 22شخص بأوسيم

وخلف الواقعة عدد من المصابين هم؛ “عبد المنعم منصور، ٣٠ سنة، عبد الرحمن صلاح ٢٣ سنة، محمد إبراهيم ٦ سنوات، عصام عيد ١٣ سنة، آدم أسامة ٧ سنوات، خالد مجدي ١٠ سنوات، كارما حسن ٧ سنوات، مروان محمد ١٧ سنة، محمود عبد الغفار ٥ سنوات، سعد محمود ٨ سنوات جميعهم مصابين بجروح سطحية وعميقة باليد والذراع يخضعون للعلاج بمستشفى إمبابة العام ولؤي صبري ١١ سنة، محمد زكريا ١٣ سنة، هناء عبد الهادي ١٧ سنة، جلال محمد ١٢ سنة، فريدة محمد ٦ سنوات، ميادة أشرف ٢٧ سنة، عبد الرحمن عصام ١٣ سنة، طاهر محمد ٣٠ سنة، سعد سيد ١٣ سنة، هبة أحمد ١١ سنة ومحمد أحمد ١٦ سنة" .

وهناك بعض النصائح الهامة التي عليك القيام بها عند التعرض لأى عضة من أي حيوان، وهي؛

1- غسل مكان الإصابة بالمياه والصابون تحت مصدر مياه جارية لفترة كافية.

2- تطهير المكان المصاب باستخدام مطهر قوي لحين التوجه إلى المستشفي لتقليل خطر الفيروس الذى يكون خاملا لمدة الـ 3 ساعات الأولى من العض.

3- فورا التوجه إلى المستشفى حتي يتم إعطاء الشخص المصل الخاص بالعضة من نوع الحيوان والذى يكون خلال يومين من التعرض للعض أو الخدش.

4- المصل عبارة عن 5 جرعات من الحقن يتم تناوله خلال 28 يوما بتسلسل الأيام بداية من يوم العض، ثم اليوم الثالث، واليوم السابع، اليوم الرابع عشر، اليوم الثامن والعشرون، وعليك أخذ جميع الجرعات.