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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

تيك توكر يعلق داخل زلاجة مائية (شاهد)

تيك توكر يعلق داخل
تيك توكر يعلق داخل زلاجة مائية

تعرض التيك توكر الماليزي "جامي" لموقف مرعب إذ علق داخل زلاجة مائية وكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة، محققًا أكثر من 40 مليون مشاهدة.

 

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ووثق مقطع فيديو يظهر وجود التيك توكر جامي  داخل لعبة مائية بإحدى الملاهي المائية، حيث اجتاز في البداية النفق المائي بسهولة، لكنه شوهد لاحقا وهو يتوقف فجأة في مساره بمنتصف الطريق تقريبا أسفل النفق قبل أن يسرع ثانية.

 

وظهر جامي مُحتجزا داخل زلاجة مائية، ويطلب المساعدة بعد توقف الماء عن الجريان.

وعند الوصول إلى محطة أخرى، حاول جامي الذي بدا عليه القلق الزحف عبر المساحة الضيقة أثناء الصراخ طلبا للمساعدة حيث علق هناك.

 

ومن حسن حظ التيك توكر سمعت صرخاته حيث تم فتح الجزء العلوي من الزلاجة المائية من قبل موظف الحديقة في منتزه Penang Escape الترفيهي الواقع في منطقة جنوب غرب جزيرة بينانج في ماليزيا الذي جاء لإنقاذه.

 

ونجح "جامي" من النجاة بعد بقائه عدة دقائق داخل الزلاجة المائية، ولم يصب بأذى.

 

وأعرب عدد من مستخدمي  مواقع التواصل الاجتماعي  المختلفة  عن خوفهم من الدخول في مثل هذه المساحة الصغيرة. وعلق أحد المستخدمين على المقطع قائلاً: "يمكنك أن ترى أنه كان مذعوراً".

 

ويقوم عدد من المدونيين من مختلف دول العالم للقيام بمغامرات وتصويرها لتحقيق أرباح من وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة.

ضحية جديدة لتحديات السوشيال ميديا بطلها يوتيوبر 

وفي سياق منفصل، ضحية جديدة لتحديات السوشيال ميديا، هذه المرة في إيطاليا التي فتحت سلطاتها تحقيقًا مع يوتيوبر شهير بتهمة التسبب في مقتل طفل.

 

وقعت المأساة عندما كان الطفل الصغير يستقل السيارة مع والدته وشقيقه في طريقهم إلى المدرسة، وفجأة صدمتهم سيارة "لامبورغيني" يستقلها يوتيوبرز.

وكان اليوتيوبرز يصورون مقطع فيديو ضمن تحدِ جديد لقضاء 50 ساعة متواصلة داخل السيارة، ووقع الحادث وسط العاصمة الإيطالية روما.

وأسفر الحادث المأساوي عن وفاة الطفل البالغ من العمر 5 سنوات، فيما أصيبت والدته وشقيقته بجروح متفاوتة الشدة.

ونقلت سيارات الإسعاف أفراد الأسرة إلى أقرب مستشفى، لكن الطفل الصغير توفي في الطريق، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

https://twitter.com/i/status/1668897059293003776

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