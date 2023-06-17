تيك توكر ألماني يرقص على أغاني المهرجانات وسط الأهرامات

يزور التيك توكر الألماني نويل روبيسون، مصر، وخلال رحلته في شوارع المحروصة، يوثق تفاصيل جولته السياحية، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وينشر روبيسون، فيديوهات، على مواقع التواصل، منذ صعوده على متن الطائرة المتجه إلى القاهرة، وسط تفاعل كبير من متابعيه، وحفاوة كبيرة من الجمهور المصري.

فيديوهات التيك توكر الألماني

وشارك "روبيسون" حتى اللحظة 3 مقاطع فيديو مختلفة عبر "تيك توك"، بدأها برقصة مع طاقم رحلة الطيران، على أنغام أحد الأغاني الشعبية المصرية.

وبث "روبيسون"، مقطع فيديو، وهو يرقص على أغنيته المفضلة "Caln Down" بأحد الأسواق في العاصمة المصرية القاهرة.

روبيسون يرقص وسط الأهرامات

وشارك التيك توكر الألماني، متابعيه، صور في منطقة الأهرامات،، وهو يرقص على أنغام "مهرجان شعبي".

ووثق زياراته إلى الأهرامات، بعدد من مقاطع الفيديو والصور، نشرها على " إنستغرام"، مبديًا دهشته من حجم أحجار الأهرامات، معربًا عن دهشته لقدرة القدماء المصريين على بنائها.

نويل روبيسون

صانع محتوى بشهور بشعره الكثيف، وُلد عام 1996، ويحظى حسابيه بـ"تيك توك" و"إنستغرام"، اللذان يحملان اسم "noelgoescrazy"، بمتابعة 32 مليون شخص.

وزار"روبيسون" عدد من الدول المختلفة، وتحظى مقاطعه في كل زيارة بمشاهدة الملايين.