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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

إيطاليا تقتنص برونزية دوري الأمم الأوروبية من هولندا

مباراة ايطاليا وهولندا
مباراة ايطاليا وهولندا

نجح منتخب إيطاليا في تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نظيره المنتخب الهولندي، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الأحد، على ملعب ستاد جرولش فيسته في هولندا، والذي يدخل ضمن مباريات تحديد المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية عن نسخة الموسم الحالي 2022-2023.

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ملخص مباراة إيطاليا وهولندا 

سجل أهداف منتخب إيطاليا كل من فيديريكو ديماركو في الدقيقة 6 من الشوط الأول، والذي شهد الهدف الثاني للأزوري في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب دافيد فيراتيسي، قبل أن يضيف اللاعب فيديريكو كييزا الهداف الثالث للأزرق في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

على الجانب الآخر وسجل هدف منتخب إيطاليا الوحيد اللاعب ستيفين بيرجوين في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، والغى الحكم الهدف الثاني للطواحين الهولنديه في الدقيقة 85.

أضاف الهدف الثاني للمنتخب الهولندي اللاعب فينالدوم في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، والذي أضاف الكثير من الحماس على اللقاء في اللحظات الأخيرة.

شهدت المباراة سيطرة على اللعب والهجمات من جانب الطواحين الهولندية، خاصة في النصف الثاني من اللقاء، حتى نجح في تسجيل الهدف الثاني وتقليص الفارق.

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كانت المباراة تتميز باللعب النظيف لدرجة أن الحكم أخرج بطاقة صفراء وحيدة كانت في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

شهدت مباراة إيطاليا وهولندا لتحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية إجراء الطرفين لـ 10 تبديلات في اللقاء، والتي جعلت اللقاء يرتفع حماسه في اللحظات الأخيرة.

إيطاليا تحصد البرونزية للمرة الثانية

وحصد منتخب إيطاليا برونزية بطولة دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية على التوالي، بعدما كان في المركز الثالث في النسخة السابقة بعد الفوز على منتخب بلجيكا في النسخة التي فازت بها فرنسا على منتخب أسبانيا.

 

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