عاجل
قفزة جديدة في أسعار البيض اليوم الاثنين
الإثنين 19 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

محاكمة معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر بتهمة تمويل الإرهاب .. بعد قليل

معتز مطر، محمد ناصر،
معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع

تواصل  الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل،  رابع جلسات محاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبد الله الشريف و14 متهمًا آخرين بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة  تمويل الإرهاب.

 

txt

تأجيل محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وآخرين

txt

المؤبد لحمزة زوبع و13 متهمًا آخرين في نشر أخبار كاذبة

 

 وفي وقت سابق ، قررت المحكمة إخطار الإنتربول لإدراجهم على قوائم النشرة الحمراء “الإرهاب”. 

 أبرز الاتهامات في قضية نخابر حمزة زوبع وآخرون 

 وكشف أمر الاحالة أن المتهمين ، ان من أبرز الاتهامات للمتهمين ، انهم  تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولي كلا منهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

 تحقيقات النيابة العامة في قضية نخابر حمزة زوبع وآخرون 

وجاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.

وقد اعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.

والجدير بالذكر ، انه قد شهدت عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية ،  أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس  الراحل محمد مرسي.

مواد متعلقة

محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الإسماعيلية الإرهابية"..غدًا

استكمال نظر محاكمة 11 متهمًا بـ"خلية الشروق" غدًا

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في " خلية إمبابة الإرهابية "

استئناف محاكمة المتهمين في خلية إمبابة الإرهابية

تأجيل محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وآخرين

المؤبد لحمزة زوبع و13 متهمًا آخرين في نشر أخبار كاذبة

الجريدة الورقية