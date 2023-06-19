السعودية تسعى لتكون مركزًا عالميًا لإنتاج اللقاحات 

أكد الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة أن السعودية تؤمن بأن الإنتاج الإقليمي للقاحات سيحسن بشكل كبير من قدرة جميع الدول على الوصول إلى الإمدادات العاجلة، وهو ما تسعى إلية السعودية حيث تستثمر لتصبح مركزًا لإنتاج للقاحات، وقال أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بصفته الذراع الإنساني للمملكة يسعى إلى التخطيط لإنشاء مركز لوجستي على البحر الأحمر لإتاحة الوصول السريع والسهل إلى اللقاحات والمساعدات الإنسانية الأخرى في أوقات الحاجة لها.

وأضاف الربيعة بأن المملكة تعد من الدول الرائدة في الجهود العالمية المبذولة لضمان المساواة في إتاحة الوصول للقاحات في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنها قدمت دعمًا قويًا للتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" ومرفق كوفاكس وغيرها من مبادرات التحالف الأخرى لتمكين الأنظمة الصحية الأكثر هشاشة من تحصين سكانها، بما في ذلك دول منظمة التعاون الإسلامي.

جاء ذلك خلال مشاركة الربيعة أمس في أعمال " المؤتمر العالمي للقاحات: رفع مناعة الجيل" المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

قال الربيعة أن المملكة استجابت لجائحة كورونا بمبلغ 863 مليون دولار أمريكي، كما تبرعت بجرعات اللقاحات وإمدادات الأوبئة لأكثر من 41 دولة، وستواصل تقديم الدعم والمساعدة للعديد من الدول لضمان استدامة أنظمتها الصحية خلال أي حالات طوارئ صحية مستقبلية بما فيها الجوائح معربا عن تطلع المملكة إلى مستقبل يتمتع فيه كل فرد في العالم - خاصة الأطفال - بالمساواة في الحصول على التطعيمات ضد الأمراض الخطيرة.

وأعرب الربيعة في ختام كلمته عن تطلعة إلى مستقبل يمكن فيه لنظام عالمي يتم تطويرة من قبل التحالفات للقاحات والدول المانحة ، وذلك لمواجهة التحديات التي تسببها الجوائح المحتملة والعمل على حماية أرواح الفئات الأكثر ضعفًا في العالم.