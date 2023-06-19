وزير التعليم العالي يشيد بتجربة اختراع السيارة الكهربائية

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مشروعات التخرج التي أعدها طلاب الكليه المصرية الصينية للعلوم التطبيقية بجامعة قناة السويس تعكس مستوى الطلبة من المواهب العلمية والابتكار لاختراع مشروعات تخرج مختلفة بطرق غير تقليدية.

جاء ذلك أثناء متابعته مشروع تخرج طلاب الدفعة الحالية بالجامعة وهو عبارة عن سيارة جولف، صديقة للبيئة، متعددة الأغراض، تعمل بالطاقة الكهربية، ومزودة بالخلايا الشمسية لإعادة شحن البطارية، وتقنية الذكاء الاصطناعي AI للقيادة الذاتية.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن المشروع شارك به 78 طالبا وطالبة يُمثلون جميع طلاب الفرقة الرابعة بتخصصات الكلية وأقسامها الثلاثة وتم تنفيذه بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقدم الدكتور تامر نبيل عميد الكلية شرح توضيحي حول مشروع تخرج الفرقة الرابعة مشيرا إلى أنه مشروع واحد ضخم Mega Project، تم تقسيم الطلاب لإنجاز العمل به إلى 16 فريق عمل ،تحت إشراف 16 عضو هيئة تدريس.

ووجه الدكتور محمد أيمن عاشور بعض التساؤلات للطلاب عن الجهات المستفيدة من المشروع.

وجاءت الإجابة من الطلاب: المستشفيات والأندية، والفنادق والمخازن ؛ لنقل البضائع ونقل الركاب داخل الجامعات والمؤسسات ذات المساحات الضخمة، ولنقل ذوي الاحتياجات الخاصة.

سأل "عاشور" هل جميع مكونات السيارة من المنتجات المحلية الصنع؟

وكانت الإجابة أن أغلب مكونات السيارة من المنتج المحلي، ما عدا البطارية الليثيوم أيون والموتور الكهربي.

وتابع "الوزير" هل مخطط استكمال العمل على تطوير السيارة في المستقبل؟

وأجاب الطلاب أن الدفعات القادمة ستكمل عملية تطوير السيارة.

وأكمل " عاشور " هل السياره ذاتية القياده بدون تدخل سائق بشري؟

واوضح الطلاب أن هذا المقترح أحد موضوعات الأعمال المستقبلية للدفعات القادمة.

الإعداد ل مسابقة المشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظة الإسماعيلية

وعن سؤال وزير التعليم العالي حول مشاركة السيارة في المسابقات أو المبادرات- أشار الطلاب إلى أنه يتم الآن الإعداد للمشاركة في مسابقة المشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظة الإسماعيلية ثم على مستوى الجمهورية .

ومن جانبه - أشاد محافظ الإسماعيلية بالمشروع المُجمع، مؤكدا للطلاب أن اشتراكهم بمشروع واحد يضرب مثال للتعاون المثمر والتكامل بين التخصصات المختلفة، مما يدل على تطور منهجية العمل بالكلية، لافتا إلى أنه في زيارته الأخيرة للكلية العام الماضي كانت المشروعات المعروضة إما فردية أو مجمعة بعدد 5 طلاب فقط.

هذا وتم تجربة كل الأنظمة الموجودة بالسيارة أمام معالي الوزير، ومنها نظام تحويل السيارة من نقل ركاب إلى نقل للمرضى أو البضائع، كما تم تجربة نظام الطاقة الشمسية، ونظام الاتصالات المتطور مدعوما بثلاث شاشات تم تزويد السيارة بها، مع نقل البيانات على التليفون المحمول.