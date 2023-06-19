أسعار الخراف في المجمعات الاستهلاكية.. "مفاجأة قبل العيد"

أسعار الخراف.. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2023، تبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهودًا في ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفي القلب من ذلك توفر شوادر لبيع الخراف الحية بأسعار في متناول المواطنين.

سعر الكيلو للخراف الحية

وفقًا لوزارة التموين، هناك 36 شادرًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، لبيع الخراف الحية، وفقًا للضوابط المحددة، على أن يباع سعر الكيلو للخراف الحية بـ 170 جنيهًا للكيلو القائم.

وزير التموين الدكتور على المصيلحى

وقد أكد وزير التموين الدكتور على المصيلحى، في وقتٍ سابقٍ، ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، فى إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى، مؤكدًا أن فتح الاعتماد المالي بقيمة 10 ملايين دولار ساهم فى زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها.

نصائح قبل شراء خروف العيد

وفي سياق آخر مع اقترب عيد الأضحى المبارك يفضل الكثير من المواطنين شراء الأضحية، ولكن هناك من يتعرض للغش والخداع من قبل بعض التجار، لذلك هناك بعض النصائح التي يجب أن يتبعها المواطن، قبل شراء خروف العيد، يمكن معرفتها من خلال التالي:

- أن يكون الخروف نشيط الحركة.

- أن لا يكون الخروف يعاني من النهجان أو السعال.

يجب رفع لية الخروف لمعرفة حجمها، حيث يفضل الحجم الصغير أو المتوسط بالنسبة لحجم الخروف.

- عليك الابتعاد عن الخرف الخامل أو الراقد.

- تجنب شراء الخراف من الباعة المتجولين.

- عدم وجود قطع بالأذن أو جرح بجسم أو طفيليات بفروة الخروف.

- يجب فحص أسنان الخروف اللبنية.

ألا تكون قدمه مكسورة أو إحدى أذنيه مجروحة ولا يكون أعمى أو أعرج.

- التأكد من عدم وجود إفرازات ظاهرة من فم أو أنف الخروف.

- أن تكون العينان لامعتان نظيفتان وليس بهما إفرازات

- الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيف.

- يجب الضغط على جانبي البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه.

- ملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية و خلوهما من آثار الإسهال.

أن تكون الفروة والجلد سليمين خاليين من الجرب.