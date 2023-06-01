وزارة التموين تتعاقد مع 6 مناشئ للحوم بجانب السودان

شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تستمر من ضخ اللحوم السودانية داخل المنافذ للمواطنين.

وقالت أمل دوابة العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن وزارة التموين تتعاقد حاليا مع 6 مناشئ للحوم بخلاف دولة السودان، تحسبا لأي تطورات في الحرب السودانية ولتأمين احتياجات المواطنيين من اللحوم مع قرب عيد الأضحى.

وأضافت دوابة، أن كل فرد من حقه شراء 2 كيلو فقط حتى يستطيع أكبر عدد من المواطنين شراء اللحوم وسوف تتضاعف الكميات قبل عيد الأضحى، ويصل عدد المجمعات الاستهلاكية التي تضم أقساما للحوم 800 مجمع في محافظة القاهرة.

المجمعات الاستهلاكية تطرح الدواجن المجمدة

وأشارت دوابة إلى أن المجمعات الاستهلاكية تطرح الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة بخلاف اللحوم الطازجة بسعر 160 جنيها، وسوف يتم طرح اللحوم الضأن قبل عيد الأضحى منها المجمد ومنها الطازج فضلا عن إقامة شوادر العيد لطرح الخراف الحية إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد سعر كيلو الضأن "القائم"، ومن المقرر إقامة الشوادر في الخامس من يونيو المقبل، وجاري حاليا استخراج تصاريح إقامة شوادر الخراف.

في سياق متصل، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، في طرح مقررات شهر يونيو لصالح 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقةـ بـ 3 مليارات جنيه.

وتعمل الوزارة على صرف السلع التموينية عن شهر يونيو للمستفيدين من المنحة الاجتماعية الاستثنائية البالغ عددهم 36 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك عبر 40 منفذا على مستوى الجمهورية.