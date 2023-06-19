عاجل
التموين تقدم 270 مليون رغيف مدعم يوميًا
الإثنين 19 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

ضبط شخص أدار مسكنه لتصنيع وبيع المواد المخدرة

المتهم
المتهم

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار وتصنيع المواد المخدرة.

txt

حبس 3 عاطلين متهمين بتوزيع المخدرات بالسلام

txt

تكثيف جهود مكافحة المخدرات في القاهرة

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد) بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته (عدد 29 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – 150 كيلو جرام لنبات الهيدرو المخدر – كمية من مخدر الشابو – كمية من عجينة الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من زيت الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – أدوات التصنيع).

بمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مواد متعلقة

ضبط 249 قضية مخدرات في حملة أمنية

ضبط 263 قضية مخدرات و103 قطع سلاح ناري

جنايات الإسكندرية تقضي بالسجن المؤبد غيابيا على مقاول بدرجة تاجر مخدرات

ضبط 300 قضية مخدرات و140 قطعة سلاح نارى

رصد 300 قضية مخدرات و140 قطعة سلاح

رصد 273 قضية مخدرات و159 قطعة سلاح
الجريدة الورقية