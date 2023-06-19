ضبط شخص أدار مسكنه لتصنيع وبيع المواد المخدرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار وتصنيع المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد) بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته (عدد 29 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – 150 كيلو جرام لنبات الهيدرو المخدر – كمية من مخدر الشابو – كمية من عجينة الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من زيت الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – أدوات التصنيع).

بمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.