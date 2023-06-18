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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

تكثيف جهود مكافحة المخدرات في القاهرة

حملة أمنية
حملة أمنية

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالقاهرة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرةفقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية:-

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وزارة الداخلية تكثف جهود الإيقاع بالسارقين في القاهرة

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ضبط (4 أشخاص) حال إستقلالهم سيارة "قيادة أحدهم"بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم( كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – عدد 4هواتف محمولة)..وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم.

ضبط مُتهمين بالمعصرة بحوزتهما المخدرات

 ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنتكيلو جرام – عدد 2هاتف محمول– مبلغ مالى – ميزان حساس –سلاح أبيض).. وبمواجهتهما إعترفا  بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات  نشاطهما الإجرامى والهاتفين للتواصل مع عملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذين من دائرة قسم شرطة السلام أول مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم (كمية من مخدر "الهيروين" وزنت كيلو جرام – بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد 4 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد 2 سلاح أبيض – عدد 5 هواتف محمولة - مبلغ مالى - ميزان حساس – عدد 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") .. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والدراجتين لسهولة التنقل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التبين من المسئول عن الأمن بأحدالمصانع الكائنة بدائرة القسم بحدوث مشاجرة ومتوفى بين عمال تابعين لمجموعة من المقاولين داخل المصنع.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول عدد 5 أشخاص "أحدهم متوفى" - جميعهم مقيمون بدائرة القسم)، طرف ثان (عدد 12 شخص "لـ 6منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظتى "كفرالشيخ والبحيرة") بسبب قيام أربعة من الطرف الأول من بينهم "المتوفى" بالشروع فى سرقة بعض الحديد الخردة الخاصة بعمل الطرف الثانى مُستخدمين لودر قيادة أحدهم، وحال قيام الطرف الثانىبمنعهم من السرقة حدثت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم بالتراشق بالحجارة، مما أدى لوفاة المذكور، وكذا إصابة فردأمنبالمصنع حال توقفه بمحل البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة،وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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