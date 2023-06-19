الإثنين 19 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

الشرطة تراقب وكر كائنات الفضاء الخُضر

كائنات فضائية-صورة
كائنات فضائية-صورة تعبيرية

أثار بلاغ مواطنون أمريكيون للشرطة بوجود كائنات فضائية في حديقة منزلهم موجة من الجدل، جاء ذلك عقب نشر فيديو زعموا أن كاميرات المراقبة التقطته لكائنات فضائية.

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وعلى الفور استجابت الشرطة الأمريكية لشكوى سكان منزل في مدينة لاس فيجاس، بعد أن أبلغوا عن رؤية "مخلوق فضائي أخضر وطويل ونحيف".

وفور رصد الكائن الغريب اتصلت الأسرة بهاتف الطوارئ الخاص بالشرطة، مدعية أن جسمًا غامضًا سقط في حديقة منزلهم خلال الليل في شهر مايو الماضي.

 وقال أحد أفرادها للضباط:" إنه "رأى كائنات فضائية وجهًا لوجه".

وزوّدت الشرطة المنزل بكاميرات مراقبة؛ لأن السكان "يخشون على سلامتهم" من الكائنات المزعومة.

وتابع البيان:" أبلغت الأسرة في المنزل أنهم سمعوا ضوضاء في فناء منزلهم وكانوا خائفين على سلامتهم، وعرضنا وضع كاميرات للمساعدة في التخفيف من مخاوفهم من شخص قادم لمضايقتهم أو إيذائهم".

ولم تجد الشرطة أي دليل على وجود كائنات غريبة أو تحطم أجسام طائرة في الحديقة.

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