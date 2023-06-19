التعايش السلمي بين الثقافات.. اتحاد المصريين بإيطاليا يختتم مشاركته بفعاليات إكسبو روما 2023

تناولت الحلقة النقاشية الأخيرة بالمعرض الدولي الكبير إكسبو روما 2023، موضوع السلام والتسامح الديني والتعايش السلمي بين الثقافات المختلفة التي تعيش في إيطاليا.

فعاليات إكسبو روما 2023

ومن جانبه، تحدث عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا أن مصر بلد الأمان والاستقرار، وأن النسيج المصري قوي جدًا، ويعتبر مثلًا أعلى للتسامح الديني على أنّه محبة الناس جميعًا، وإلقاء السلام عليهم دون الالتفات لدينهم.

وأضاف في كلمته: " يقوم التسامح الديني على أساس تقبل الآخر واحترام معتقداته وعدم السخرية منة، مؤكدًا أن التسامح الدينيّ يتمثل بمجموعة من المبادئ والقيم العظيمة التي تقوم على إقرار السلام وكراهة الفتن".

وقد شارك من الفاتيكان الأسقف ميجول في الحلقة معلقًا بأننا جميعا أبناء آدم وحواء ولا بد أن نعيش سويًا ونحب بعضنا بعضا ونبعد عن الكراهية وعن التفرقة حيث ذكر لقاء الإخوة بين البابا فرانسيس وبين فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبين البابا فرانسيس مع قداسة البابا تواضروس الثاني في روما.

هذا وتستمر العاصمة الإيطالية روما في استقبال زوار ورواد المعرض الدولي العالمي EXPO UNIVERSALE Roma 2023 و الذي يقام في المدينة التاريخية أيام 16/17/18 يونيو و الذي يشهد مشاركة متعددة الثقافات و الحضارات تحت شعار التعايش و التبادل الحضاري.

وتشارك الجاليات الأجنبية المقيمة في إيطاليا بأجنحه خاصة بها يتم فيها عرض للمنتجات التقليدية لبلدانهم الأم مع عرض للثقافة الخاصة بكل بلد علاوة علي الجمعيات و المنظمات المدنية الإيطالية التي ستشارك دعما للتبادل الثقافي و الحضاري بين الشعوب .

يذكر أن معرض أكسبو روما ٢٠٢٣ للثقافات يتم إقامته منذ سنوات بمشاركة دول مختلفة من العالم و يرتاده آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم مما يعد فرصة للتبادل الثقافي و الحضاري علاوة علي التبادل التجاري .

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