وزارة الرياضة تنفذ لقاء تقييمياً للبرنامج التثقيفي التوعوي و"منظمة العمل تتحدث مع الشباب

تنفذ وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، اللقاء التقييمي للبرنامج التثقيفي التوعوي، وتتحدث منظمة العمل الدولية مع الشباب عن مستقبل العمل تحت عنوان "نحو إيجاد فرص بديلة للهجرة غير الشرعية".

جاء ذلك بحضور الدكتورة مها السعيد والدكتور أحمد سليم مسئولي المتابعة والتقييم بمنظمة العمل الدولية، ومن وزارة الشباب والرياضة ولمياء درغام مدير الإدارة الكشفية والإرشادية ، الاستاذ اسلام خالد المسؤول التنفيذي للبرنامج.

وأثمر اللقاء عن تقييم نقاط القوة والضعف للبرنامج مع إصدار توصيات لاستكمال البرنامج بمحافظات أخرى لتدريب الشباب بمراحل متقدمة .

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ ملتقيين تثقيفيين توعويين للفرص البديلة للهجرة غير الشرعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بمحافظتي القليوبية والمنوفية بمشاركة 150شاب وفتاة من أعضاء فرق الجوالة والجوالات وأندية التطوع بمراكز الشباب.

وقد أشادت نجوي صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالبرنامج ، مؤكدة إهتمام الوزارة بقضية رفع الوعي الإجتماعي والمهني للشباب و تبذل قصارى جهدها لنشر التوعية بعدم الهجرة غير الشرعية وبث روح الإنتماء والولاء في الشباب .