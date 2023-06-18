رسالة شكر من محمد رحيم لوزيرة الثقافة بعد تسهيل سفره الى فرنسا

وجه الملحن محمد رحيم، الشكر إلى الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، لمُساعدتها له في تسهيل إجراءات السفر إلى فرنسا، في اللحظات الأخيرة، لتسليم تكريمه من جمعية المؤلفين والملحنين العالمية sacem، قائلًا: “إن شاء الله في السنين اللى الجاية يتكرم عدد أكبر وأكبر”.

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محمد رحيم يشكر وزيرة الثقافة

وأضاف محمد رحيم: “مرة تانية بجدد شكري الكبير للسيدة الفاضلة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، اللى ساعدتني على السفر لتسلم جائزتي، وتسلم باقي شهادات الاحتراف الدولية لبقية المبدعين من فرنسا، والشكر موصول للدكتورة إيمان نجم وكيلة وزارة الثقافة، والقنصل العام للدولة الفرنسية في مصر، وتحيا مصر دائما في كل المجالات”.

وتابع محمد رحيم: “لا ننسى جمهورنا الغالي اللى بيقدر أعمالنا ومجهودنا، وهو اللى بيرفعنا وبيشجعنا في مصر والوطن العربي وكل العالم، والحمد لله رب العالمين”.

وأشار: “ألف مبروك على كمية المبدعين المصرين اللى تم تكريمهم السنة دي من جمعية sacem الفرنسية العالمية، والسنة دي مصر في المجال الموسيقى محققة نجاحات وانتصارات الحمد لله”.

محمد رحيم

وكان كشف الشاعر الغنائي محمد جمعة عن تعاون جديد يجمعه بالفنان محمد رحيم بأغنيتين في ألبوم جديد .

ونشر "محمد جمعة "فيديو وصوره عبر حسابه الرسمي "فيسبوك" مكتوب عليها:" سنة حلوه ٢٠٢٣ ان شاء الله، عيد ميلاد حبيبي، كلمات محمدجمعة، الحان محمد رحيم، توزيع تميم، مكساج هاني محروس، وكل سنة وانتوا طيبين ".

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محمد جمعة ومحمد رحيم



يذكر أن محمد جمعة حصل منذ شهور علي جائزة عالمية بأغنية من ورا الشبابيك وقدم مجموعة كبيرة من الأغاني الناجحة مثل كبرتك على سيدك لأصالة وبسمع إسمك بدمع لإليسا، و من ورا الشبابيك لتامر وإليسا وبقيت حاوي لفريق مسار إجباري ووحشاني بلادي ومخلصة لكارول سماحة، وتعلالي والزينة العاقلة لحمادة هلال وويلي يا سنيني عودي لحميد الشاعري و ياليتني براقا يعانق السماء ل محمد رحيم واوكي لنانسي و يالرموش يا سهام قوية لروبي و وغيرهم من الأغاني الناجحة جداً مع كبار النجوم.