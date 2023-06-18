الأفلام الوثائقية تتصدر مشاريع تخرج إعلام القاهرة

أنتج مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإذاعة والتليفزيون بـ كلية الإعلام جامعة القاهرة فيلمين وثائقياً، تمهيدًا للمشاركة من خلالهما في مشاريع التخرج التي ينفذها طلاب البكالوريوس كل عام، يأتي الفيلم الأول بعنوان "كوريوبسس"، والثاني بعنوان "إيلاف"، والمقرر مناقشتهما يومي السبت الموافق 24 يونيو و الأحد ٢٥ يونيو داخل قاعة المؤتمرات بـ كلية الإعلام .

"إيلاف" و "كوريوبسس" أفكار خارج الصندوق بمشاريع تخرج إعلام القاهرة

الفيلم الأول "إيلاف"

فيلم “إيلاف”



يأتي هذا الفيلم إيماناً بأنه يمكننا أن نصنع "الوَنَس" لمن حولنا، بالكلمة الطيبة، وإبتسامة خفيفة، واحتواء مشاعر الآخرين، وود الناس، وتمني الخير لهم ومحبتهم، فحب الناس هو الذروة والمُنتهى للوَنَس.

هذا ما هو متعارف للناس فقط، إلا أن هناك أشكال غير مألوفة للونس، وهذا هو الهدف من ذلك الفيلم، مثل "من يأنس بجماد - من يأنس باستكمال مسيرة أخيه المهنية - من وجد في غير الإنسان أنيسًا له لا يستطيع العيش بدونه"، كما يهدف الفيلم لتجسيد الشعور المعنوي في صورة ملموسه وذلك من خلال المعايشة مع حياة أبطال الفيلم.

الفليم الثاني “كوريوبسس”

فيلم "كوريوبسس"

نسبةً إلى زهرة "الكوريوبسس" تم اختيار هذا الاسم للفيلم كونه معبرًا عن الموضوع بشكل كبير جدًا، والتي تمتع بقدرة هائلة على التكيف في أي ظروف بيئية مثل كبير السن المتمتع بالشيخوخة الصحية فهو قادر علي التكيف و الاستمتاع و الازدهار في مجتمعه.

ويناقش فيلم "كوريوبسس" قضية الشيخوخة الصحية لكبار السن، ألا وهي: القدرة على القيام بالأنشطة اليومية الأساسية بالإضافة للقدرة علي اندماج كبير السن في المجتمع و الاهتمام بصحته البدنية والعقلية.

ويهدف الفيلم إلى التوعية بمفهوم الشيخوخة الصحية وأبعادها وأسباب حبهم لحياة صحية منتجة في مرحلة الشيخوخة ما يزيدهم خبرة وحباً للحياة رغم تقدم العمر، ومناقشتهم في أهدافهم لترك أثراً طيباً في الحياة.

و أتي الفيلم بنماذج حقيقة تروي تجربتها لتوضيح المفهوم بشكل أوضح "فمنهم من أصبح كاتبًا، وأخر طباخًا ماهرًا، والثالث توج بطلًا لـ سلاح الشيش".



فريق عمل المشروع

فريق العمل

شارك في إنتاج الفيليمن كل من الطلاب الآتي أسمائهم: مي جمال - تامر اللقاني - سهيلة قنديل - ياسمين وائل - ندى حسين - بسنت عبد العزيز - نهى أيمن - أية سمير - آية مصطفى - مارينا أشرف - إسراء أحمد - روان محمد - آلاء جمال - فرح أشرف - أحمد الحسيني - عائشة عاطف - رنا إيهاب -يمنى محمد -إيهاب السيد - هدى غازي - دعاء طمان - ياسمين سعد - إسراء عادل - ليديا جوزيف -روان سامي.