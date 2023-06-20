ياسر قمر: يكشف على عقوبة فريدة العسقلاني بعد أزمتها مع منتخب مصر

أوضح ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن أزمه التي ضربت منتخب مصر للطائرة " فريدة العسقلاني" وعدم مغادرتها مع المنتخب الوطني إلى معسكر اليونان الود.

أكد ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة في تصريحات إذاعية مع الإعلامي هاني حتحوت ، ان فريدة شخصية محترمة فريدة مميزة قائد منتخب مصر وهي رمز له احترامه".

أشار " عماد نوار المدير الفني للمنتخب "قد والد فريدة" وهي تحترمه جيدًا، ما حدث بينهما سواء كان سوء تفاهم أو لا هذا أمر خاص، ازمة لون القميص التي يتم ترديدها غير صحيحة ولا يمكن أن يكون هذا السبب تافه أزمة".

أكمل "فريدة تحدثت معي وابلغتني قبل السفر أن لديها ظروف خاصة لا يمكنها الحديث عنها في الوقت الحالي وسنتحدث لاحقا عن تفاصيل هذه الظروف والأسباب وأكدت لي عدم قدرتها على السفر مع المنتخب".

تابع "فريدة بنت ولا يمكن الحديث معها عن الظروف الخاصة التي منعتها عن السفر مع المنتخب مصر".

أتم حديثة :" ياسر قمر "سيتم إجراء تحقيق مع اللاعبة الأسبوع المقبل واذا وجدت الشئون القانونية أن السبب مقبول سيتم توقيع غرامة مالية بسيطة، ولو السبب غير مقنع ستكون هناك عقوبة كبيرة، كما سيتم إجراء تحقيق مع المدير الفني بعد العودة من اليونان".

تصريحات ياسر قمر

أكد ياسر قمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة بأنه لن يتم قيد أي لاعب في أي نادي إلا بعد أن تسدد الأندية المديونيات الخاصة بها.

وقال ياسر قمر في تصريحات عبر برنامج "طويلة وعالية" مع الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "حتى الآن لم يتم دفع الغرامة الموقعة على دعاء محمد لاعبة الأهلي ومريم مصطفى لاعبة الزمالك".

وتابع ياسر قمر "لن نسجل اي لاعب لأي نادي الا بعد دفع المستحقات المتأخرة الموجودة على الأندية او تسويتها على الأقل وإيجاد طريقة لجدولة المديونيات".

وأضاف قمر "هناك حوالي 12 مليون جنيه مديونيات للاتحاد عند الاندية، الزمالك هو أكثر نادي بالطبع عليه مديونيات وهذه أزمة عامة في الزمالك مع كافة الاتحادات".

وواصل رئيس الاتحاد "وان شاء الله يكون هناك حل مع الزمالك، النادي مديون بحوالي 9 مليون جنيه للاتحاد من بين الـ 12 مليون جنيه".

تجهت بعثة منتخب مصر لسيدات الطائرة، صباح اليوم الجمعة، إلي العاصمة اليونانية أثينا، لخوض معسكر تدريب وذلك ضمن الإستعدادات لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأعلن عماد نوار المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة سيدات عن القائمة المتجهة إلى اليونان استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وشهدت قائمة منتخب مصر غياب الثلاثي ندي معوض و فريدة العسقلاني وايه الشامي.