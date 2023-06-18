شاكيرا.. سعيدة ومتحمسة بعد دخولها فى قصة حب جديدة

أصبحت النجمة الكولومبية شاكيرا حديث السوشيال ميديا، وذلك بعد دخولها فى قصة حب جديدة بعد أشهر من انفصالها عن لاعب برشلونة بيكيه.

من جانبه كشف جوردى مارتن وهو صحفى يحافظ على علاقة ممتازة مع المغنية الكولومبية فى الآونة الأخيرة، فى البرنامج التلفزيونى Amor y Fuego، تفاصيل العلاقة الرومانسية المحتملة بين الفنانة وسائق فورمولا 1، حيث شوهدا معًا فى مناسبات لا حصر لها مؤخرًا.

وأكد أيضًا أن الثنائى قررا اتخاذ العلاقة ببطء، لكن الدائرة الداخلية لهما تعرف ذلك بالفعل، وأشار إلى أن هناك أشخاص مقربون من شاكيرا التقوا بها هذا الأسبوع، وقد أخبرتهم أنها متحمسة وسعيدة.

ووفقًا لتقارير إسبانية، أوضحت شاكيرا أن حبيبها الجديد بطل العالم في سباقات فورمولا 1 وهو البريطاني لويس هاميلتون صاحب الـ 38 عامًا.

شاكيرا في قصة حب جديدة

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية: "شاكيرا وهاميلتون قد تعرفا على بعضهما البعض منذ فترة من الوقت وكانا صديقين، لكن علاقتهما بدأت تتطور خلال سباق فورمولا 1 في ميامي".

كما أوضحت تقارير أن شاكيرا استغرقت وقتًا طويلًا للتعافي من انفصالها عن بيكيه العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عامًا أنجبا خلالها طفلين واكتشافها خيانته لها مع صديقته الحالية.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عل دخولها فى قصة حب جديدة قائلين: “مبتضيعش وقت، ربنا عوضها".

وكانت أثارت شاكيرا الجدل، حول علاقتها بصديقها الجديد لويس هاميلتون وذلك بعدما ظهرا سويًا أثناء الاستمتاع برحلة بحرية على طول ساحل ميامي.

شاكيرا ولويس هاميلتون

يأتى هذا الظهور بعد أيام قليلة من تداول أخبار عن تواجد الثنائى معاً داخل مطعم فاخر خلال الفترة الأخيرة مما ينبأ عن ارتباط الثنائى الذى لم يؤكده أو ينفيه أياً منهما.

شاكيرا ولويس هاميلتون

وكانت حرصت النجمة شاكيرا على الاستمتاع بوقتها على متن قارب بعدما قامت بجلسة تزلج في ميامي، تواصل فيها الابتعاد عن الضغوط، بعد فترة صعبة عانت فيها منذ الانفصال عن بيكيه لاعب فريق برشلونة السابق.

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ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، والاسم الأبرز كان لقاء المغنية الكولومبية شاكيرا وتوم كروز، الذي حدث مؤخرًا في سباق سيارات "ميامي جراند بريكس".

شاكيرا

شاكيرا وتوم كروز صورة وجدل واسع:

وتقابل شاكيرا وتوم كروز خلال توجههما لمنطقة الـ" في آي بي" لمشاهدة السباق، وكانت الصور والفيديوهات الخاصة بالنجمين العالميين هى الأكثر تداول، وحدثت ضجة كبير وإشاعات بوجود علاقة عاطفية بين النجمين، وخرجت الكثير من التوقعات بأن هناك علاقة ستظهر إلى العلن خلال الفترة المقبلة.

شاكيرا وتوم كروز

وتداول الجمهور الكثير من الصور التي تجمع بين النجمين، مؤكدين أنها من الممكن أن تكون بداية لعلاقة عاطفية بين شاكيرا وتوم كروز، من المتوقع أن تحدث خلال الفترة المقبلة، إلا أنها خرجت الكثير من التصريحات التي تكذب ما تم تداولة بوجود علاقة بينها.

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علاقة عاطفية بين شاكيرا وتوم كروز:

وخرجت تأكيدات أنه ليس هناك أية علاقة عاطفية من المتوقع أن تربط بين النجمين، ونفى أحد الأشخاص ما يتداول، مشددًا على أن ما يجرى لا يتخطى المزحة، وقضت شاكيرا وقتًا ممتعًا مع توم كروز عندما التقيا في سباق السيارات في ميامي، لكن شاكيرا لا تمتلك ضمن مخططها أن يكون لها علاقة عاطفية مع توم كروز.

شاكيرا وتوم كروز

شاكيرا وتوم كروز تصدر الاسم الثنائي محرك البحث العالمي ومواقع التواصل الاجتماعي:

وتأخذ المغينة الشهيرة شاكيرا، حاليًا استراحة في المواعدة بعد انتهاء علاقتها مع جيرارد بيكيه لاعب وكابتن برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، وكانت استمرت العلاقة بينها وبين بيكية لـ 11 عامًا.

شاكيرا

شاكيرا وتوم كروز، تصدر الاسم الثنائي محرك البحث العالمي ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الآونة الأخيرة، بسبب الشائعات التي طاردتهم وأنباء عن وجود علاقة غرامية تجمعهم، وذلك بعد أن جمع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأدلة التي تدل على هذه العلاقة.

شاكيرا

أثار النجمان الجدل في الفترة الأخيرة، بسبب تواجدهم معًا في عدد أماكن، كان آخرهم ليلة أمس في سباق سيارات "ميامي جراند بريكس" مما أثار تساؤل الجمهور حول طبيعة علاقتهم وهل يتواعدان سرًا، كما أنهم ظهروا في فيديو يتحدثان إلى بعضهم.