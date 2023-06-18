العيد الأربعاء.. دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة 2023

استطلعت دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأحد 18 يونيو، رؤية هلال ذي الحجة 2023 وبناءً عليه حددت الموعد الرسمي لبداية شهر ذي الحجة، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

فيما أعلنت دار الإفتاء المصرية، بعد استطلاع هلال ذي الحجة 2023، أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر ذو القعدة وأن غدا الاثنين هو أول أيام شهر ذي الحجة 1444هـ، وبذلك تكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، ويوم الأربعاء 28 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

دعاء العشر الاوائل من ذي الحجة 2023





اللهم تقبل نيتي في صيام العشر من ذي الحجة واغفر لي جميع ذنوبي، ويسر لي كل أمر عسير، واجعلني من ورثة جنات النعيم، يارب قد نويت صيام عشر ذي الحجة ابتغاء رضاك، اللهم ارزقني فيها المغفرة والبر وأعني على الطاعات.

يا ذا الجلال والإكرام يا غافر الذنب، تقبل مني نية صيام العشر من ذي الحجة، اللهم اقبلني عندك وأعتقني من النيران، يارب قد قدمت النية على صيام العشر من ذي الحجة، اللهم اجعلني من التائبين المحتسبين وجنبني سخطك يا رب العالمين.

العشر الاوائل من ذي الحجة فضلها الله





اللهم هذه الأيام التي فضلتها على الأيام، وشرفتها وقد بلغتنيها بمنك ورحمتك فأنزل علينا من بركاتك وأوسع علينا فيها من نعمائك، اللهم إني أسألك يا موضع كل شكوى ويا سامع كل نجوى ويا شاهد كل ملاء ويا عالم كل خفية أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكشف عنا فيها البلاء، وتستجيب لنا فيها الدعاء وتقوينا فيها، وتعيننا وتوفقنا فيها لما تحب ربنا وترضى، وعلى ما افترضت علينا من طاعتك وطاعة رسولك وأهل ولايتك.

اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تهب لنا فيها الرضا إنك سميع الدعاء، ولا تحرمنا خير ما تنزل فيها من السماء، وطهرنا من الذنوب يا علام الغيوب، وأوجب لنا فيها دار الخلود، اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تهدينا فيها لسبيل الهدى والعفاف والغنى والعمل فيها بما تحب وترضى.